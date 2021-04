Hailey Bieber fait apparemment allusion à l’obsession d’Internet de la comparer à Selena Gomez

Maintenant, Hailey Bieber n’a pas spécifiquement nommé Selena Gomez dans les comparaisons auxquelles elle fait référence, mais les indices sont assez évidents. Il n’y avait qu’une seule autre base de fans plus grande que celle de son mari pendant cette période, et c’était les Selenators et les expéditeurs «Jelena». Même pas plus tard qu’en décembre, ces fans ont barré Instagram en direct avec des commentaires selon lesquels Gomez était meilleur pour Justin et plus joli, incitant les Biebs lui-même à dire sur Instagram qu’il n’était «pas juste» de «intimider la personne que j’aime le plus dans ce monde. «