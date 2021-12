Hailey Bieber lance un nouveau tatouage au cou après avoir plaidé avec son mari Justin

Hailey Bieber porte un nouveau tatouage au cou après avoir demandé à son mari Justin Bieber de se débarrasser de son propre cou en ce qui concerne l’art corporel. Le mannequin, 25 ans, a récemment reçu une nouvelle encre délicate en l’honneur de l’une des villes où elle habite, demandant au célèbre tatoueur Dr. Woo de tatouer « New York » en écriture fine sous son oreille droite, assise sous une petite représentation d’un diamant

« Lil NY aime Hailey il y a quelque temps #hideawayatsuitex #slimneedle », a déclaré le Dr Woo en légende de la photo publiée plus tôt cette semaine. Hailey n’est pas étrangère au fait de se faire tatouer, révélant en 2018 qu’elle avait 19 tatouages ​​et qu’elle comptait. En septembre 2019, la starlette a demandé au Dr Woo d’encrer un autre petit tatouage de l’autre côté de son cou, indiquant « amant ».

Hailey avait précédemment demandé à son mari de ne pas ajouter à sa collection de tatouages ​​​​au cou après s’être fait tatouer une grande rose avec une tige épineuse sur la gorge. Justin a révélé la demande lors de son spécial YouTube Justin Bieber: Next Chapter, disant à l’époque en riant: « Je pense que j’en ai fini avec mon cou, c’est une demande de Hailey. Le dos est toujours ouvert et je n’ai pas d’enfants pourtant, alors je pense mettre leurs portraits sur mon dos. »

Hailey avait précédemment expliqué qu’elle aidait Justin à traverser les périodes « sombres » de son voyage vers la sobriété, racontant au podcast Victoria’s Secret VS Voices en novembre que naviguer dans la bataille de la toxicomanie de son père au fil des ans était la clé pour l’aider à réagir. « Il y a beaucoup de dépendances dans notre famille, comme pas seulement mon père, mais beaucoup d’autres personnes de ce côté de ma famille ont lutté avec beaucoup de choses différentes », a-t-elle déclaré à l’époque. « Il a toujours été extrêmement ouvert sur les raisons pour lesquelles être sobre fonctionnait pour lui et pourquoi il devait l’être, à quoi ressemblait le comportement alcoolique et d’où cela sortait. »

Le chanteur de « Peaches » a parlé ouvertement de ses problèmes de toxicomanie au fil des ans, mais Hailey est restée à l’écart de ce monde, a-t-elle expliqué, à cause de son passé. « Je n’ai jamais été quelqu’un qui a lutté avec des substances, mais c’est parce que j’en étais si conscient à cause de mon père », a-t-elle partagé. « Il avait un très gros problème avec la cocaïne et je me suis dit: » Je ne l’essaie jamais « , parce que j’ai tellement peur que si je l’essaie une fois, cela pourrait conduire à autre chose. »