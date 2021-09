Hailey Bieber met fin aux rumeurs selon lesquelles Justin n’est pas gentil avec elle

Hailey Bieber met une rumeur sur elle et son mari, Justin Bieber, au lit – à savoir, qu’il est un imbécile pour elle … ce qu’elle dit est tellement déconnecté de la réalité que c’est risible.

Le modèle renversé avec Demi Lovato sur le podcast ‘4D’ de ce dernier cette semaine, abordant ce qu’elle a appelé un récit persistant à leur sujet en tant que couple … et un thème cohérent qu’elle semble remarquer à maintes reprises est que Justin n’est soi-disant pas gentil avec elle, ou la maltraite .

C’est du BS… alors dit Hailey, qui dit à Demi que le meilleur moyen de combattre ces types de faux points de vue des fans en ligne et ailleurs est simplement de connaître la vérité – ce qu’elle dit faire.

Cette vérité… est l’opposé complet et absolu de ce que les gens pourraient spéculer. Elle dit que JB la fait se sentir spéciale chaque jour et qu’il est incroyablement respectueux. HB dit également que tout le monde autour d’eux sait que c’est également vrai, et qu’ils doivent se rappeler ce fait … car apparemment, le bruit extérieur peut les atteindre tous les deux.

Hailey n’invente pas cela BTW – les gens prennent constamment des clips et des moments d’elle et Justin ensemble hors de leur contexte, et se déchaînent avec des théories sur ce que cela peut signifier ou non. Un exemple récent de cela était lors de la VMA la semaine dernière, lorsque JB a remporté un prix … et n’a pas semblé embrasser Hailey en montant. Certains ont pris cela comme un mouvement louche.

Bien sûr, il l’a criée sur scène tout en acceptant … ce n’est donc qu’un des nombreux moments où les gens relient des points qui ne sont pas là. Un autre s’est produit plus tôt cet été.

Justin et Hailey Bieber repérés à Las Vegas (9 juillet)

Et quant à ppl disant que JB crie Hailey, il n’est pas qu’il vient de descendre de scène au club et il était tellement excité et excité qu’ils étaient tous les deux pic.twitter.com/jMCSPFiMRS – Tanya Hilleshiem (@THilleshiem__) 11 juillet 2021 @THilleshiem__

Un clip viral de TikTok montrait Justin marchant dans un hôtel de Vegas après un spectacle, et vous pouvez le voir parler avec animation à Hailey. Certains ont tordu cela en lui “criant” sur elle – mais comme Hailey le suggère ici, c’est un non-sens complet. Des témoins oculaires disent qu’il était simplement excité.

Cela dit, le clin d’œil de Hailey à Lizzo ça sonne juste… croyez ce que vous voulez, les gens !