Hailey Bieber n’est pas enceinte malgré cette pose au Met Gala. Justin et sa femme ont posé sur le tapis rouge du célèbre événement et à un moment le chanteur a posé sa main sur le ventre de Hailey, pour beaucoup c’était une annonce de grossesse. ELLE EST PREGGO !

Les Bieber ont été au centre de nombreuses rumeurs de grossesse lorsque Justin a posé sa main sur le (pas) ventre de Hailey – et ce pendant une seconde – alors qu’ils posaient pour les papas. IL POSSÈDE! Je me souviens avoir vu la vidéo d’eux sur le tapis et quand j’ai vu cette pose, il m’a semblé que Hailey lui disait de ne pas y mettre la main parce que les gens allaient commencer à parler… Et tu vois…

Eh bien, selon TMZ, des sources proches du couple disent que elle n’est pas enceinte, c’était juste une pose innocente.

Et vous savez, les gens veulent un bébé ! Et chaque fois qu’ils voient une opportunité, ils disent qu’elle est enceinte, il est donc d’usage qu’elle sorte pour démentir les rumeurs de grossesse.

Au fait, en parlant de Justin et Hailey Bieber, il y a un reportage dans Us, intitulé “L’Irlande Baldwin réagit aux fans de Selena Gomez en criant après Justin et Hailey au Met Gala 2021” Et c’est que les fans de Selena se sont rendus sur le tapis rouge pour crier le nom de leur idole, tandis que le couple posait…

Il y a une vidéo sur un compte de fan de pop star sur TiKTok, où Justin et Hailey sont vus sur le tapis rouge et les fans de Selena peuvent être entendus crier “Selena, Selena” et parler d’eux. Un fan a même dit : « Même il ne lui attrape pas la main. C’est tellement gênant, regarde comme ils essaient de… « Omg !

“Les fans de Selena Gomez ont campé devant le Met en essayant de gâcher le moment de Justin et Hailey sur le tapis rouge” – dit la vidéo TikTok.

En réponse à cette vidéo, Ireland Baldwin – qui est le cousin de Hailey – a répondu aux haters.

“C’est l’un des couples les plus amoureux et les plus heureux avec qui j’ai eu l’occasion d’être. Ils s’en fichent (ces fans) (emoji au visage riant). “

Bon, apparemment ces fans n’ont pas surmonté que Justin et Selena ne sont plus en couple. Ainsi, Hailey Bieber n’est pas enceinte malgré cette pose au Met Gala.

Partagez les potins !