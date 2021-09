Hailey Bieber parle de ces rumeurs selon lesquelles Justin Bieber la maltraite

Il précise que le récit qui le dérange le plus est celui qui assure que ‘Justin n’est pas gentil avec elle et la maltraite’ et je vous assure que cette affirmation est loin d’être vraie. Il a expliqué qu’en réalité, c’est le contraire qui est vrai.

“J’ai vraiment de la chance de dire que je suis avec quelqu’un qui est extrêmement respectueux envers moi, Quoi me fait me sentir spécial chaque jour. Alors quand je vois le contraire de ça, je me dis ‘Hein ?’ ET tous ceux qui nous connaissent personnellement diraient la même chose” a dit Baldwin à Demi.