Hailey Bieber partage des produits incontournables pour obtenir ses cheveux ondulés signature

Nous pouvons toujours compter sur Hailey Bieber pour l’inspiration en matière de style et de beauté. Des sacs qu’elle porte aux couleurs vives qu’elle n’a pas peur de porter, des baskets qu’elle porte à ses maillots de bain, la mannequin fait toujours des choix à la mode qui nous font penser “Je veux ça”. Son jeu de beauté est toujours d’actualité aussi. Elle a vraiment réussi ce look magnifique sans effort, en partie grâce à une excellente routine de soins de la peau. Et, nous ne pouvons pas oublier les cheveux.

Quand elle ne berce pas un chignon chic, elle a ces vagues parfaitement imparfaites. Croyez-le ou non, elle n’a pas un coiffeur professionnel sous la main tous les jours. Dans une récente vidéo YouTube, Hailey a partagé les produits qu’elle utilise pour obtenir ces vagues. Elle a partagé: “J’ai décidé d’aller avec ces cheveux texturés ondulés pour vous parce que c’est généralement juste mon choix quand j’ai le temps de le faire moi-même, si je sortais pour un dîner ou si j’allais à un rendez-vous galant C’est typiquement les cheveux que je vais faire pour une soirée de plaisir. “