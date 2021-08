Hailey Bieber porte une robe en latex bleu avec Justin lors d’un rendez-vous galant

Hailey et Justin Bieber sont le genre de couple qui adore se déguiser (Hailey plus formellement que Justin la plupart du temps), et cette semaine ils l’ont encore fait. Justin a partagé un selfie d’eux sur son Instagram le mettant en vedette dans un look noir élégant et Hailey dans une robe Versace en latex bleu. C’est un ensemble de soirée d’été plus habillé pour les Biebers.

Hailey accessoirisée avec un sac Bottega Veneta, des bijoux Rachel G et un collier Anita Ko. Plus de 4,6 millions de personnes ont aimé la publication de Justin :

Justin et Hailey fêteront leurs trois ans de mariage légal en septembre. Hailey a réfléchi à la façon dont sa relation avec Justin a changé pendant la pandémie dans une interview avec ELLE plus tôt cette année. Ils sont meilleurs pour tout le temps supplémentaire ensemble, a-t-elle déclaré.

“J’essaie de faire attention en disant quelque chose comme” La bonne chose à propos de la pandémie “, parce que je sais qu’il y a eu tellement de tristesse et de dévastation”, a-t-elle préfacé. « Mais au cours des six dernières années de ma carrière, je ne suis jamais resté aussi longtemps sans travailler. La quarantaine a supprimé toute attente de travail et il n’y a aucune pression d’avoir à être n’importe où. C’est la même chose pour Justin. Nous avons passé tellement de temps seuls. C’est comme ces longues vacances prolongées où nous pouvons passer du temps ensemble tout le temps. »

Elle a ajouté: “J’apprends de nouvelles choses sur lui et sur moi-même et sur notre relation tout le temps. Avons-nous de petits combats et des trucs sur lesquels nous devons parfois travailler? Oui, bien sûr, mais ça ne ressemble jamais vraiment à du travail, parce que je l’aime tellement. Je vois pour toujours avec lui.”

