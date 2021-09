Hailey Bieber quitte l’après avec une bouteille de tequila de Kendall et c’est une humeur

Dans le look beauté, Baldwin Bieber portait un chignon haut, contrairement aux vagues lâches qu’il portait au Met Gala.

Bien entendu, cette after party ne pouvait pas manquer Kendall Jenner dans un second look également inspiré d’Audrey Hepburn. En plus de Kaia Gerber et Jacob Elordi, Kim Kardashian, entre autres. Cliquez ici pour voir tous les looks du après la fête au Met Gala.

A propos de la tequila, ça s’appelle 818 comme une référence au code postal de Calabasas, Californie – bien que la tequila soit mexicaine – où les Kardashian ont grandi et résident toujours. De plus, Kendall a assuré qu’il s’agissait de l’une des meilleures tequilas au monde, car à cette époque son distillat a participé à des compétitions mondiales.