Hailey Bieber révèle des détails sur les addictions de Justin Bieber

Hailey Bieber parle du problème de dépendance de Justin Bieber

Le célèbre modèle Hailey Baldwin Il a dévoilé ce que c’était que d’aider Justin Bieber à rester abstinent alors qu’il était aux prises avec plusieurs substances nocives, car on disait qu’il était une personne complètement différente à l’époque.

La vérité est que Justin Bieber a été très transparent avec ses fans et avec les médias en ce qui concerne son histoire de dépendances.

Et c’est que c’est durant son adolescence que le chanteur canadien a été en contact permanent avec des substances nocives.

C’est en effet à travers l’un des épisodes de sa série Justin Bieber : Seasons, où l’interprète de Peaches a révélé le nom des substances qu’il utilisait et comment elles l’affectaient.

Il fut un temps où je buvais du maigre, je prenais des pilules, j’avais du Molly, des champignons, tout. C’était juste une évasion pour moi. J’étais jeune, comme tout le monde dans l’industrie et les gens dans le monde qui vivent… [hice] choses normales, « de croissance ».

D’autre part, lors de sa participation au podcast Victoria’s Secret Voices, Hailey Bieber a parlé ouvertement des problèmes de son père, Stephen Baldwin, ce qui l’a amenée à parler également de la façon dont elle a aidé Justin à surmonter cette étape.

Il y a beaucoup de dépendance dans ma famille. Pas seulement mon père, mais beaucoup d’autres personnes de ce côté de ma famille qui luttent avec différentes choses. Il (Stephen Baldwin) a toujours été extrêmement ouvert sur les raisons pour lesquelles être sobre était ce qui fonctionnait pour lui et à quoi ressemblait le comportement », a-t-il été honnête.

L’influenceuse a également avoué qu’elle a toujours eu un dialogue ouvert avec son mari, et c’est l’un des détails qui les a aidés à surmonter cette étape difficile en couple.

Il demandait ‘est-ce que tu es d’accord pour faire ça ? Parce que vous avez eu un moment dans votre vie où ce n’était pas bon pour vous et c’était comme une période sombre. ‘ Mais il est très conscient de lui-même et il est très ouvert à ce sujet. Je pense que c’est tout ce que je peux vraiment demander », a-t-elle révélé à propos de ce que c’était que d’aider son partenaire à surmonter ces problèmes.

Et c’est que, le chanteur canadien a également annoncé précédemment qu’il avait décidé d’arrêter ce type de substances car il sentait qu’il perdait la vie.

Ma sécurité et ces choses entraient dans ma chambre la nuit pour vérifier mon pouls », se souvient-il. « Les gens ne savent pas à quel point il est devenu sérieux. C’était vraiment effrayant. Je me réveillais le matin et la première chose que je faisais était de prendre des pilules, de fumer un joint et de commencer la journée. »

Et il ne fait aucun doute que c’est quelque chose d’extrêmement compliqué pour tout le monde, et dans le monde artistique, c’est beaucoup plus courant que vous ne le pensez.

Cela m’a juste fait peur. En gros, je me suis dit : « Mon Dieu, si tu es réel, aide-moi à traverser cette saison d’arrêt de ces pilules et d’autres trucs, et si tu le fais, je ferai le reste du travail.

D’un autre côté, comme vous vous en souvenez peut-être, Justin Bieber et Hailey Baldwin se sont mariés en septembre 2018 ; Bien qu’ayant entamé une nouvelle étape en tant que mari et femme, le chanteur de ‘Peaches’ et le mannequin avaient révélé qu’ils ne se sentaient pas prêts à accueillir la paternité.

Cependant, il semble que le couple ait changé d’avis, car ils pensent avoir leur premier enfant ensemble très bientôt.