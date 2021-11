Mis à part ce « moment solidifié », Hailey espérait que les deux feraient fonctionner les choses.

Plus tôt dans le podcast, Hailey a expliqué pourquoi elle n’avait jamais perdu confiance en sa relation avec Justin. « Tout le monde s’est toujours demandé pourquoi je m’accrochais à l’idée et j’espérais que cela fonctionnerait peut-être », a déclaré Hailey, avant d’expliquer qu’elle savait que Justin était sérieux au sujet de leur relation « parce que la conversation que nous avions toujours à huis clos » était longue. objectifs à terme du mariage et des enfants.

« Nous avions des conversations sur l’oreiller, avec lui me disant que mon plus grand objectif dans la vie est d’avoir une famille en bonne santé. Dans ma tête, je me dis simplement: » Je ne pense pas que ce soit BS parce qu’il ne le fait pas. Je dois dire que », a poursuivi Hailey. « Nous avons toujours eu tellement de conversations sur nos objectifs, où nous voulions nous retrouver à un certain âge. Nous avons toujours voulu être mariés jeunes, avoir une jeune famille et avoir des enfants jeunes. »

Elle a dit qu’il y avait « beaucoup d’alignement » entre la paire sur « où nous voulions nous retrouver ».