Hailey Bieber sonne sur la rumeur “Big, Fat” à propos de Justin Bieber

Certaines théories sur ce couple sont “2 Much”.

Hailey bieber est conscient que certaines personnes pensent Justin Bieber n’est pas un bon mari, et elle veut que tout le monde sache qu’il ne pourrait pas être plus “loin de la vérité”.

Elle a reconnu les spéculations sur la façon dont Justin la traite en parlant à Demi Lovato sur le podcast 4D With Demi Lovato, l’appelant un “gros, gros” mensonge. “Il y a tellement de récits qui circulent sur moi, sur lui, sur nous ensemble”, a expliqué Hailey. “Comme, Justin n’est pas gentil avec elle et la maltraite et je me dis juste, c’est si loin de la vérité et c’est tout le contraire.”

Elle a poursuivi: “J’ai vraiment de la chance de dire que je suis avec quelqu’un qui est extrêmement respectueux envers moi et qui me fait me sentir spéciale chaque jour. Alors quand je vois le contraire, je me dis, hein?”

Les critiques du couple accusent Justin d’être inattentif envers sa femme depuis des années maintenant, même après s’être mariés une deuxième fois en septembre. 2019.