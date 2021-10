Hailey Bieber sur la situation d’Halyna Hutchins, la réalisatrice et son mari s’expriment

Hailey Bieber parle de la fusillade accidentelle qui a prétendu Halyna Hutchins‘ vie – pendant ce temps … son propre réalisateur et son mari ont aussi quelque chose à dire.

Alec BaldwinLa nièce de a partagé quelques mots sombres au nom de toutes les parties concernées, s’adressant à IG pour écrire… « Envoyer tout mon amour à la famille d’Halyna Hutchins. C’est une tragédie vraiment inimaginable et dévastatrice. »

Elle ajoute : « Mes pensées vont également à Joël Souza alors qu’il récupère. J’ai le cœur brisé pour toutes les personnes impliquées. » Aucune mention explicite d’Alec – avec qui elle a un lien direct – mais il est évident que Hailey intervient … car il s’agit d’une affaire de famille.

Alors que Hailey envoyait ses propres pensées … Joel Souza – le réalisateur du film de Baldwin, « Rust », qui a également été blessé lors de l’accident – ​​a rompu son silence sur la tragédie. Il dit Date limite, « Je suis bouleversé par la perte de mon amie et collègue, Halyna. Elle était gentille, dynamique, incroyablement talentueuse, s’est battue pour chaque centimètre et m’a toujours poussée à être meilleure. »

Il ajoute: « Mes pensées vont à sa famille en ces moments les plus difficiles. Je suis touché et reconnaissant de l’effusion d’affection que nous avons reçue de notre communauté cinématographique, des habitants de Santa Fe et des centaines d’étrangers qui nous ont contactés. Cela m’aidera sûrement à me rétablir. » Souza serait sorti de l’hôpital vendredi avec une blessure à l’épaule.

Enfin, le mari veuf de Hutchins, Mat, a également partagé quelques réflexions publiquement pour la première fois : « Merci aux amis et aux mentors d’Halyna à l’AFI d’avoir créé une bourse pour honorer sa mémoire et soutenir les femmes cinéastes en herbe. »

Il poursuit: « Quiconque cherche à honorer sa mémoire, s’il vous plaît, dirigez vos dons vers ce fonds. »

Alec avait précédemment déclaré qu’il était en contact avec Matt … et était coopérer avec les forces de l’ordre pour comprendre comment cela a pu se produire exactement. Il y a déjà quelques indices, cependant, qui ont fait surface dans un mandat – qui dit qu’un directeur adjoint a remis à Alec le pistolet chaud, pensant qu’il faisait « froid ».

Il y a encore une tonne de questions – l’être ultime… qui est responsable de cela ?