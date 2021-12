Haim annonce une tournée nord-américaine massive en 2022

Haïm a annoncé une énorme tournée nord-américaine, qui débutera le 24 avril à Las Vegas, Nevada. La tournée One More Haim se poursuivra jusqu’à la mi-juin.

Le groupe sera soutenu par une multitude d’actes d’ouverture, dont Buzzy Lee, Faye Webster, Sasami, Waxahatchee et Princess Nokia. Promu par Live Nation, les billets pour la course de 27 dates seront mis en vente à 10h00 heure locale le vendredi 10 décembre. Les membres American Express Card peuvent acheter des billets en prévente à 10h00 heure locale le mardi 7 décembre à 22h00 heure locale sur Jeudi 9 décembre.

Alana Haim a également été récemment félicitée pour sa première performance d’actrice dans le nouveau film Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson. L’acteur John C Reilly en particulier a souligné sa performance en déclarant: « Quand Paul m’a envoyé ce premier test d’écran, je me suis dit: » Mec, si tu peux les faire se sentir libre, je pense que tu as un film. »

« Vous connaissez la phrase : « Vous ne pouvez pas la quitter des yeux ? » J’ai déjà ressenti ce sentiment en regardant une cheminée ou un bébé, mais rarement avec des adultes. Quand j’ai visité le plateau, je me souviens d’être assis là et d’être collé au moniteur, même entre les prises. Je me suis tourné vers Paul et je me suis dit : ‘Tu ne peux pas quitter tes putains de yeux d’elle.’ Il m’a regardé comme, ‘N’est-ce pas ?’ »

Visitez le site Web officiel de Haim pour les forfaits de billets et les informations sur les visites.

Dates de la tournée à Haïm:

4.24.2022 Las Vegas, NV Hôtel cosmopolite ~

25.25.2022 Phoenix, AZ Théâtre fédéral de l’Arizona ~

4.27.2022 Berkeley, Californie Le théâtre grec* #

5.01.2022 Los Angeles, Californie Hollywood Bowl #

5.04.2022 Austin, TX Moody Amphitheatre à Waterloo Greenway +

5.05.2022 Irving, TX Le pavillon de Toyota Music Factory +

5.06.2022 Houston, Texas, 713 Music Hall +

5.08.2022 Jacksonville, Floride Dally’s Place +

5.09.2022 Miami, FL Amphithéâtre solaire FPL à Bayfront Park +

5.11.2022 Atlanta, GA Amphithéâtre Ameris Bank +

5.13.2022 Washington, DC L’hymne*+

5.17.2022 New York, NY Madison Square Garden $

5.19.2022 Cincinnati, OH Andrew J Brady ICON Music Center +

5.20.2022 Nashville, TN Ascend Amphitheatre +

5.22.2022 Wilmington, Caroline du Nord Pavillon Live Oak Bank à Riverfront Park ^

5.24.2022 Toronto, ON RBC Echo Beach ^

5.25.2022 Détroit, MI Amphithéâtre Meadow Brook ^

5.28.2022 Philadelphie, PA Pavillon TD au Mann ^

31.03.2022 Milwaukee, WI Pavillon BMO Harris ^

6.01.2022 Indianapolis, IN TCU Amphitheater à White River State Park ^

6.03.2022 Chicago, IL Pavillon Huntington Bank sur l’île du Nord ^

6.04.2022 Kansas City, MO Théâtre Starlight ^

6.06.2022 Minneapolis, MN L’Armurerie ^

6.10.2022 Vancouver, C.-B. Centre sportif Doug Mitchell Thunderbird ^

6.11.2022 Portland, OR Théâtre des nuages ​​au Moda Center ^

13.13.2022 Seattle, WA Théâtre WAMU ^

6.14.2022 Bend, OU amphithéâtre Hayden Homes ^

* Pas une date de nation en direct

~ avec le soutien de Buzzy Lee

+ avec le soutien de Faye Webster

^ avec le soutien de Sasami

# avec le soutien de Waxahatchee et Buzzy Lee

$ avec le soutien de Princess Nokia et Faye Webster