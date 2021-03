Haim, Coldplay, confirmé pour le live de Glastonbury à Worthy Farm

Emily Eavis a annoncé les détails du projet « Live At Worthy Farm » de Glastonbury (#LiveAtWorthyFarm) – un événement ambitieux diffusé en direct qui reprendra des performances de Haim, Coldplay, Michael Kiwanuka et Damon Albarn.

Après avoir taquiné l’événement plus tôt cette semaine, Eavis a maintenant confirmé que les fans de Glastonbury peuvent participer à une soirée virtuelle à Worthy Farm le 22 mai.

Le patron de Glastonbury a déclaré qu’il serait «très ambitieux» et verrait une sélection d’actes se produire dans des endroits reconnaissables de toute la ferme.

«Nous sommes très heureux d’annoncer que le 22 mai, nous allons diffuser une incroyable programmation d’artistes de Worthy Farm», a-t-elle déclaré à Dermot O’Leary sur BBC Radio 2.

#LiveAtWorthyFarm Un événement mondial en direct Samedi 22 mai 2021 Billets en vente maintenant, à https://t.co/QTGMwdaW9i Pour une nuit seulement, le plus grand spectacle en ligne pic.twitter.com/ymJLc9RmPJ – Festival de Glastonbury (@glastonbury) 31 mars 2021

«Nous travaillons avec un réalisateur incroyable appelé Paul Dugdale et nous allons vous emmener dans un voyage de cinq heures à travers une soirée à Worthy Farm. Ça va être comme le festival, mais sans les gens.

« Nous avons des groupes incroyables comme Coldplay, Damon Albarn, Haim, IDLES, Michael Kiwanuka et Jorja Smith et beaucoup d’invités spéciaux en cours de route. »

Parmi les autres artistes de la nuit, citons Kano, Wolf Alice et Honey Dijon, avec des billets pour le livestream en vente maintenant à 20 £ par flux et disponible.

Expliquant à quoi s’attendre dans la nuit, Eavis a déclaré: «Nous allons vous emmener dans un voyage à travers tous ces endroits que vous connaissez de Worthy Farm – les bois, la voie ferrée, le cercle de pierres, la pyramide, et ça va pour intégrer ce voyage épique autour du site dans la nuit. »

Elle a ajouté que les fans de Glastonbury peuvent aider à reproduire l’atmosphère du festival en invitant des amis dans leurs jardins afin qu’ils «puissent avoir un moment et entrer dans l’esprit du festival».

L’événement verra également des performances du Stone Circle pour la première fois dans l’histoire de Glastonbury, avec Eavis taquinant une sélection de «performances atmosphériques» que les fans peuvent regarder de chez eux.

Cela vient après qu’Eavis ait précédemment confirmé que Glastonbury avait demandé une licence pour organiser un concert à Worthy Farm en septembre, à peu près au moment où la Pilton Party annuelle aurait traditionnellement lieu sur le site.

«Bien sûr, nous ne savons pas encore si nous serons en mesure de le faire, mais nous voulions que l’application ait une chance», a-t-elle expliqué. «Il est peu probable que nous ayons des nouvelles pendant quelques mois, mais nous vous le ferons savoir ici quand nous le ferons.»

De plus amples détails ont depuis été rapportés sur l’événement potentiel, selon lequel il durerait deux jours (vendredi-samedi) et servirait de l’alcool entre 14 heures et 23 heures. Le concert n’inclurait pas le camping sur place pour les participants, selon le rapport.

Festival de Glastonbury a été annulé en janvier pour la deuxième année consécutive en raison de la pandémie de coronavirus en cours. Cependant, la musique live est sur le point de revenir à partir du 21 juin, conformément à la « feuille de route » mise en place par le gouvernement pour sortir du verrouillage.

