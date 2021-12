Haim confirme le retour des célébrations annuelles de Haimukkah

Haim a annoncé le retour de ses célébrations « Haimukkah ». Le groupe s’est rendu sur Twitter avec des chapeaux de menorah géants pour marquer leur tradition annuelle centrée sur Hanoukka.

« Il est temps d’allumer la menorah huit JOURS DE HAIMUKKAH EST DE RETOUR ! revenons à notre Instagram tous les jours cette semaine pour des cadeaux, des annonces et des surprises spéciales ! » les frères et sœurs ont écrit.

L’année dernière, ils ont sorti leur première chanson de vacances originale – une interprétation sur le thème de Hanoucca du classique « Christmas Wrapping » de 1982 des serveuses.

En 2019, Haim a sorti une reprise de « If It Be Your Will » de Leonard Cohen dans le cadre de Hanukkah +, un album de compilation de Hanukkah qui comprenait également The Flaming Lips et Jack Black.

L’année précédente, la tenue de Los Angeles a vendu des chemises de vacances «Haimukkah» pour aider la synagogue de Pittsburgh, The Tree of Life, où 11 personnes ont été tuées lors d’une fusillade de masse.

Leur célébration annuelle fait suite au retour des Hanukkah Sessions de Dave Grohl qui ont jusqu’à présent vu le leader des Foo Fighters reprendre le tube révolutionnaire de Lisa Loeb « Stay (I Missed You) » et une interprétation de « Blitzkrieg Bop » de Ramones.

Haïm quant à lui, ont récemment été ajoutés à la programmation 2022 du Mad Cool Festival, aux côtés de Florence + La Machine, Queens Of The Stone Age, CHVRCHES, Sam Fender, Arlo Parks, Glass Animals et Easy Life. L’événement de Madrid, qui s’est étendu pour devenir un festival de cinq jours l’année prochaine, se déroulera du 6 au 10 juillet.

Alana Haim a également été récemment félicitée pour sa première performance d’actrice dans le nouveau film de Paul Thomas Anderson Pizza à la réglisse. L’acteur John C Reilly en particulier a souligné sa performance en déclarant: « Quand Paul m’a envoyé ce premier test d’écran, je me suis dit: » Mec, si tu peux les faire se sentir libre, je pense que tu as un film. »

« Vous connaissez la phrase : « Vous ne pouvez pas la quitter des yeux ? » J’ai déjà ressenti ce sentiment en regardant une cheminée ou un bébé, mais rarement avec des adultes. Quand j’ai visité le plateau, je me souviens d’être assis là et d’être collé au moniteur, même entre les prises. Je me suis tourné vers Paul et je me suis dit : ‘Tu ne peux pas quitter tes putains de yeux d’elle.’ Il m’a regardé comme, ‘N’est-ce pas ?’ »

