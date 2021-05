HAIM, Taylor Swift et The Weeknd parmi les lauréats des BRIT Award 2021

Les Brit Awards 2021 ont pris le contrôle de l’O2 Arena de Londres, marquant le premier événement en salle à grande échelle depuis mars de l’année dernière.

Le comédien britannique Jack Whitehall a repris son rôle d’hôte pour la cérémonie, qui a été retardée de son lieu habituel de février en raison de la pandémie.

Contrairement aux Grammys, les artistes sont montés sur scène devant un public de studio en direct, avec des performances époustouflantes de The Weeknd, qui a interprété «Save Your Tears» avec Oneohtrix Point Never, Elton John a enrôlé Olly Alexander de Years & Years pour une interprétation des Pet Shop Boys «It’s A Sin», de l’émission Alexander du même nom, et l’étoile montante Olivia Rodrigo a donné sa première représentation télévisée en direct de son hit «le permis de conduire. »

Rodrigo est également populaire au Royaume-Uni, avec le «permis de conduire» en tête des classements britanniques au n ° 1 pendant neuf semaines. Rodrigo interprétera également sa chanson à succès en direct ce week-end sur Saturday Night Live.

En plus de nombreuses grandes performances de la soirée, des artistes internationaux ont également remporté plusieurs prix lors de la cérémonie britannique.

Le week-end a remporté le prix de l’artiste solo masculin international, Taylor Swift est devenue la première femme et la plus jeune artiste de l’histoire à recevoir le Global Icon Award, Billie Eilish a remporté le prix de l’artiste féminine internationale et HAIM l’a remporté pour International Group.

En plus de remercier la communauté musicale britannique, Swift a particulièrement remercié les travailleurs de la santé du NHS qui étaient présents et qui ont aidé à garder l’événement en toute sécurité contre le COVID.

Pendant ce temps, Alana Haim a également remercié leur fanbase britannique. “Sœurs! C’est incroyable… le Royaume-Uni a été le premier pays à nous embrasser dans le monde entier et pour cela, honnêtement, nous lui en serons éternellement reconnaissants.

La dernière fois qu’un groupe entièrement féminin a remporté ce prix, c’était les Corrs en 1999 et The Bangles en 1987.

Parmi les nombreux artistes britanniques talentueux présents figuraient Coldplay, Arlo Parks, Griff et Dua Lipa, qui ont également donné des performances exceptionnelles.

Regardez toutes les performances ici et voyez la liste complète des gagnants ci-dessous.

Femme britannique: Dua Lipa

Homme britannique: J Hus

Groupe britannique: Petit mélange

Artiste révolutionnaire: Parcs Arlo

Célibataire britannique: Harry Styles – Sucre de pastèque

Album britannique: Dua Lipa – Nostalgie du futur

Femme internationale: Billie Eilish

Homme international: Le weekend

Groupe international: Haim

Icône globale: Taylor Swift

Étoile montante: Griff