Haïti sur son 6e Premier ministre sous Moïse et beaucoup se demandent pourquoi? ⋆ 10z viral

Jovenel Moïse, Président d’Haïti prononce un discours aux Nations Unies lors de l’Assemblée générale des Nations Unies le 27 septembre 2018 à New York. (Photo par Stephanie Keith / .)

Au milieu du chaos et des troubles civils qui ont frappé Haïti cette année, le peuple haïtien a reçu un autre coup. premier ministre Joseph Jouthe a démissionné de son poste de président Jovenel Moïse le mois dernier.

Peu de temps après, Moïse est nommé ministre des Affaires étrangères Claude Joseph comme son remplaçant – faisant de Joseph le sixième Premier ministre nommé sous l’administration Moïse. Six premiers ministres au cours des quatre dernières années (voir ci-dessous la liste complète des premiers ministres sous l’administration Moïse).

À tout pays extérieur ou organisation internationale qui expliquerait pourquoi le gouvernement haïtien semble s’effondrer sous les pieds mêmes de ceux qui sont au pouvoir. Pour comprendre pourquoi cela se produit, il est primordial de comprendre d’abord comment fonctionne le système de gouvernement haïtien.

1. Jack Guy Lafontant. Il a été le plus ancien Premier ministre sous l’administration Moïse, pendant un an et demi. Il a démissionné à la suite de manifestations meurtrières à la suite de l’augmentation des prix de l’essence par le gouvernement.

2. Jean-Henry Céant. Il a été évincé alors qu’il était à l’extérieur de la ville pour les affaires officielles du gouvernement par un vote de défiance après une accusation de censure du gouvernement en grande partie liée au scandale Petro-Caribe.

Président de la République d’Haïti SE Jovenel Moise prend la parole sur scène lors du Sommet annuel de Concordia 2018 – Jour 2 au Grand Hyatt New York le 25 septembre 2018 à New York. (Photo par Riccardo Savi / . pour Concordia Summit)

3. Jean-Michel Lapin. * L’ancien Premier ministre par intérim a été nommé par le président Moïse mais n’a pas été confirmé par le Parlement à quatre reprises.

4. Fritz William Michel. * Michel a été nommé pour succéder à Lapin mais n’a pas non plus été confirmé par le Parlement.

5. Joseph Jouthe. Jouthe a démissionné après un an alors que les taux d’insécurité, de criminalité et de violence politique en Haïti continuaient d’augmenter. Cette démission fait suite aux récentes attaques contre un orphelinat et à l’enlèvement de plusieurs ecclésiastiques et femmes.

6. Claude Joseph. * Joseph a été nommé Premier ministre actuel d’Haïti. Il a précédemment servi l’administration Moïse en tant que ministre des Affaires étrangères et religieuses.

Lorsqu’un président haïtien est élu, il hérite également du pouvoir de nommer un premier ministre. L’Assemblée nationale doit ratifier ce Premier ministre et son cabinet. Le cabinet d’Haïti est dirigé par le Premier ministre, qui est largement considéré comme le chef du gouvernement. Il / elle est en mesure de nommer des ministres et des secrétaires d’État et est responsable de la défense nationale ainsi que de l’application de la loi.

Pour beaucoup, le Premier ministre peut en fait être considéré comme le poste le plus puissant au sein du gouvernement. C’est donc là que réside la question, que le Premier ministre sert au gré du président. Ceci explique très franchement pourquoi l’administration Moïse a connu six PM au cours des quatre dernières années.

La théorie selon laquelle le président Moïse insiste pour diriger Haïti via un décret présidentiel commence à paraître de moins en moins invraisemblable lorsque l’on comprend la riche histoire des multiples premiers ministres d’Haïti. En règle générale, lorsqu’un président nomme un Premier ministre, l’Assemblée nationale doit l’approuver.

Marcel Cineus, à gauche, garde un œil sur un client parcourant son stand de livres dans un marché de Pétionville, Port-au-Prince, Haïti, le mercredi 2 octobre 2019 (Crédit: AP Photo / Rebecca Blackwell)

Cependant, comme le quorum a été atteint, les deux derniers premiers ministres (Joseph et Jouthe) n’ont pas eu à passer par ce processus de confirmation du gouvernement. Au lieu de cela, ils ont simplement été nommés et approuvés par Moïse lui-même – ne laissant aucune place au système traditionnel de contre-pouvoirs mis en place par la constitution.

Moïse n’est pas fan de la constitution telle quelle – en fait, il espère la reconstruire à lui seul avec son référendum du 27 juin. Bien que le référendum n’ait pas été présenté comme terminé, certains des changements proposés s’attaquent directement à bon nombre des instabilités actuelles.

Par exemple, la proposition de Moïse d’éliminer complètement le poste de Premier ministre, au lieu de le remplacer par un vice-président élu aux côtés du président. De plus, le président veut mettre en œuvre l’incapacité de destituer ou de poursuivre un président au cours de sa première année de mandat et cherche également à restreindre la fréquence à laquelle le président peut être accusé au pénal.

Pendant ce temps, une grande partie du pays reste sceptique quant à la tenue d’élections en Haïti. Cela est dû à un problème découlant de l’imposition de nouvelles cartes d’identité des électeurs et à l’idée qu’il faudra entre 10 et 18 mois pour achever le projet de fourniture de cartes d’identité des électeurs pour tous les citoyens.

Ces cartes doivent être produites par l’ONI, Office National d’Identification – le bureau des archives d’État en Haïti. Mais comme nous l’avons appris aux États-Unis, avec tout changement dans les conditions de vote, il existe une possibilité de suppression des électeurs.

De nombreux Haïtiens se sont retrouvés avec d’innombrables questions, avec peu de réponses. Will ex-président Michel Martelly courir à nouveau? Quel est le calendrier des élections en Haïti? Des élections législatives et présidentielles auront-elles lieu en septembre? Les élections municipales et locales auront-elles lieu en novembre? Qui remplacera l’Ambassadeur Michele Sison? Malheureusement, la plupart de ces questions restent tout aussi ambiguës que l’avenir du président Moïse en tant que président.

Céant Wen-kuni est le PDG et co-fondateur de Politicking. Elle est boursière Fulbright et grâce à la bourse, elle a étudié les infrastructures de santé au Sénégal au cours de la dernière année. Elle a obtenu sa maîtrise en santé publique en gestion et politique de la santé en 2016 de l’Université Drexel. Avant Drexel, elle a fréquenté l’Université Howard, à Washington, DC où elle a obtenu son diplôme Phi Beta Kappa et avec les honneurs un baccalauréat ès sciences en biologie.

* symbolise un Premier ministre par intérim

