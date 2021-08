26/08/2021 à 08h30 CEST

Le milieu de terrain de l’Inter Hakan Çalhano & gbreve; lu a fait ses débuts avec sa nouvelle équipe avec un but et une passe décisive lors de la victoire 4-0 de Simone Inzaghi sur Gênes lors de la première de Serie A. L’équipe italienne a commencé la défense du titre avec de bons sentiments malgré la perte de trois joueurs clés cet été : Antonio Conté, Achraf hakimi et Romelu lukaku.

Le Turc, qui a commencé à émerger avec le Bayer Leverkusen et a fini par signer pour l’AC Milan en échange d’un peu plus de 20 millions d’euros, a été le premier joueur à faire ses débuts à l’Inter avec un but et une passe décisive depuis l’émergence de Zlatan Ibrahimovic en 2006.

2006 – Hakan #Calhanoglu est le premier joueur à marquer et à aider lors de ses débuts en Serie A avec l’#Inter depuis Zlatan Ibrahimovic en 2006 contre la Fiorentina. Présentation #InterGênes pic.twitter.com/QNrGhrv08n – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 21 août 2021

Le joueur a marqué le deuxième but grâce à un coup franc exceptionnel, dont il est spécialiste, et a également aidé Skriniar dans le premier but du match.. Avec samedi dernier, Hakan Çalhano & gbreve; lu enregistre un total de 23 buts en Serie A, en plus de 35 passes décisives, en 136 matches officiels avec le maillot de l’AC Milan.

Réinventez-vous pour continuer à gagner

L’Inter a commencé la défense du titre de la meilleure des manières : battre Gênes à Giuseppe Meazza avec de bons sentiments. Après les marches d’Antonio Conte, Romelu Lukaku et Achraf Hakimi, Les neroazzurros veulent continuer à régner avec autorité dans le football italien après avoir détrôné une Juventus qui a terminé une campagne grise avec Andrea Pirlo à la barre.

Pour compenser des absences importantes de l’effectif, également dues aux besoins financiers du club, la direction sportive a opté pour Edin Dzeko, Matteo Darmian, Denzel Dumfries, Zinho Vanheusden et Hakan Çalhano & gbreve; lu.