Hakim Ziyech devient le joueur marocain le plus marquant de l’histoire de la Ligue des champions alors que l’ailier de Chelsea remporte la victoire sur Malmö pour égaler l’ancien attaquant d’Arsenal Marouane Chamakh

Hakim Ziyech a marqué pour Chelsea alors qu’il remportait une victoire 1-0 en Ligue des champions contre Malmö et le Marocain a réalisé un exploit très spécial en le faisant.

Avec son entrée en seconde période – un but qui s’est finalement avéré décisif – Ziyech est devenu le joueur le plus buteur de son pays dans l’histoire de la Ligue des champions, aux côtés de l’ancienne star d’Arsenal Marouane Chamakh

Ziyech a inscrit un but bien mérité pour les Bleus

Chamakh a de la compagnie en tête du classement des buteurs de la Ligue des champions pour son pays

C’était un but bien mérité pour le joueur de 28 ans dans ce qui a été une victoire utile pour Chelsea, qui a eu du mal à briser Malmö en première mi-temps.

Les visiteurs ont eu un penalty au début lorsque Kai Havertz a été abattu dans la surface, mais l’arbitre n’a pas donné à juste titre avec des rediffusions montrant que l’Allemand avait donné un coup de pied au défenseur.

Ruben Loftus-Cheek a jeté un coup d’œil à une tête en boucle au-dessus de la barre après une bonne livraison de Ziyech dix minutes plus tard.

Le joueur de 25 ans, qui a été revigoré sous Thomas Tuchel ce trimestre, a bouclé un effort juste au-dessus de la barre quelques instants plus tard alors que la pression des visiteurs montait.

Ziyech a réussi un tir vers le but à la suite d’une délicieuse habileté, mais son effort a été facilement récupéré par le gardien de Malmö.

Havertz aurait dû ouvrir le score à la demi-heure après avoir été joué sans faute et n’avoir pas réussi à écraser le gardien.

Ziyech a marqué, mais il s’agissait de la passe décisive de Hudson-Odoi

Les hommes de Tuchel ont eu du mal en première mi-temps mais ont finalement fait le travail

Antonio Colak a failli donner aux hôtes une avance de choc quelques secondes avant la mi-temps alors que sa volée se faufilait juste à droite du poteau et sur les côtés quand dans l’intervalle tout à fait carré.

L’impressionnant Loftus-Cheek a une fois de plus mis à l’épreuve la détermination de Malmö après avoir laissé deux défenseurs pour morts avant de frapper directement le gardien de but.

Les champions d’Europe ont finalement réussi à sortir de l’impasse lorsque Ziyech a tapé à la maison sur la superbe prestation de Hudson-Odoi depuis l’extérieur.

C’était un objectif bien nécessaire pour l’international marocain, qui a eu du mal à s’imposer comme un joueur régulier de la première équipe depuis son transfert de 33 millions de livres sterling de l’Ajax l’été dernier.

Et sur le devoir de commentaire de talkSPORT, David Connolly n’a pas pu cacher son admiration pour la livraison de Hudson-Odoi.

Havertz a été tenu à l’écart à plusieurs reprises

« C’est mis sur une assiette par Callum Hudson-Odoi, un charmant petit un-deux entre lui et Kai Havertz », a-t-il déclaré à talkSPORT 2.

«Il se lève tôt et aurait pu continuer, mais a repéré Ziyech au poteau arrière et c’est un beau centre.

« Il est plié loin du gardien de but, donc il ne peut pas venir le chercher. Les défenseurs n’y arrivent pas non plus. Ziyech a eu une simple frappe, un jeu d’aile brillant et ils ne l’ont pas fait assez en première mi-temps.

Thiago Silva et Havertz se sont une nouvelle fois rapprochés des Bleus, avec un dégagement sur la ligne de but et le gardien de Malmö Jonas Dahlin gardant une seconde pour les visiteurs.

Christian Pulisic, qui faisait son retour pour Chelsea dans les dernières minutes après une longue absence pour blessure, a gâché une simple chance d’inscrire un but, mais les hommes de Thomas Tuchel ont finalement eu assez pour faire le travail.