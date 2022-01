Hakim Ziyech révèle comment l’équipe de Chelsea a réagi à l’interview de Romelu Lukaku

L’attaquant belge a laissé entendre qu’il n’était pas heureux au club (Photos: . / Viaplay)

Hakim Ziyech a salué la performance de Romelu Lukaku lors de la demi-finale de la Coupe Carabao contre Tottenham et a déclaré que les joueurs de Chelsea se sont ralliés à l’attaquant sous le feu.

Le Belge a été exclu de l’équipe des Londoniens de l’ouest pour le choc de Premier League du week-end avec Liverpool après avoir accordé une interview à Sky Italia dans laquelle il a déclaré qu’il n’était pas satisfait de sa situation à Chelsea.

Lukaku a également critiqué le manager Thomas Tuchel pour avoir joué dans une « formation différente » et a déclaré qu’il souhaitait retourner dans l’ancien club de l’Inter Milan alors qu’il est encore au sommet de sa carrière.

Lukaku était une poignée bien qu’il n’ait pas marqué contre les Spurs (Photo: .)

Tuchel a déclaré que la situation était devenue » trop bruyante » et a donc laissé Lukaku hors de l’équipe de la journée pour le match nul 2-2 de dimanche contre Liverpool, avant que le joueur de 28 ans ne rencontre le club puis ne présente des excuses officielles aux supporters via une interview avec Chelsea. LA TÉLÉ.

Il est revenu dans l’équipe mercredi pour l’affrontement aller en demi-finale avec les Spurs, menant la ligne depuis le début alors que les Bleus ont remporté une victoire 2-0, et Tuchel estime maintenant qu’une ligne a été tracée sous l’incident.

Les coéquipiers de Ziyech et Lukaku semblent ressentir la même chose, l’ancien homme de l’Ajax minimisant les retombées de l’interview controversée de l’attaquant et révélant que l’équipe a tous soutenu Lukaku pendant quelques jours difficiles.

Plus : Chelsea FC



Interrogé sur la façon dont les joueurs ont traité Lukaku après l’interview, Ziyech a déclaré à Viasport: « La seule chose que nous pouvons faire est de le soutenir et de ne pas le faire penser à autre chose, juste au jeu – et je pense que c’est ce que nous avons fait les deux derniers jours.

«Comme je l’ai dit, c’est pourquoi nous sommes coéquipiers, pour nous soutenir, et c’est ce que nous avons fait.

« Et je pense que même lui a été très affûté aujourd’hui et a réalisé une bonne performance. »

Lukaku a reçu une réponse tiède des supporters de Chelsea (Photo: .)

Tuchel était satisfait de la réponse qu’il a vue de Lukaku contre les Spurs, déclarant après le match: « Je suis content de la performance, je l’ai aimée.

«Il était fort, il était impliqué, il a montré un engagement énorme dans notre travail défensif qui était important, et il était dangereux, a toujours bien utilisé son corps et a toujours été impliqué dans des situations dangereuses.

«Je m’y attendais parce que Romelu peut gérer la pression et l’adversité. Il semblait être détendu après qu’une décision ait été prise et après que nous ayons terminé les discussions et qu’il savait ce qui se passait, je l’ai senti suffisamment détendu pour avoir une performance comme celle-ci.



PLUS : Thomas Tuchel évalue la performance de Saul Niguez et nomme trois joueurs « exceptionnels » de Chelsea lors de la victoire contre les Spurs



PLUS : ‘Absolument heureux !’ – Thomas Tuchel évalue la performance de Romelu Lukaku après le retour de la Belgique d’exil à Chelsea

