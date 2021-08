Hakimi surprend mais Wijnaldum déçoit

09.08.2021 à 09:36 CEST

Après avoir officiellement ouvert la saison 2021-2022 avec une belle rentrée face à Troyes, Le PSG a obtenu deux de ses grands ajouts pour jouer le premier engagement avec le maillot parisien. Cependant, les réalités étaient différentes pour les deux dans la ‘première’.

Placé latéral droit dans le onze de Mauricio Pochettino, Achraf hakimi Il a une nouvelle fois démontré tout son talent, que ce soit avec ou sans ballon. En phase offensive, l’international marocain a su briller de sa propre lumière en faisant une apparition au tableau d’affichage, inscrivant un superbe but après la bonne assistance de Ander Herrera et prouver que les 70 ‘kilos’ investis ne seront pas de l’argent perdu.

Pour sa part, Wijnaldum il a eu une nuit plus difficile. au néerlandais il a été vu perdu dans la colonne vertébrale, aussi bien en zone de création qu’en défense, et il ne semble pas encore couplé à la dynamique du sélectionneur argentin. Une entreprise à la une est attendue Verratti Oui Des murs son niveau s’élève et ressemble à celui montré dans ses bonnes années par le premier ministre.

Ceux qui n’ont pas encore pu faire leur apparition avec le maillot parisien sont Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos. Dans le cas de l’Italien, son arrivée tardive en pré-saison a conduit à Keylor Navas, l’ancien titulaire, se réaffirmera davantage dans la position de gardien du but. Il devra se battre pour une place les jours suivants.

En cas de Bouquets C’est différent : le défenseur central se remet d’une gêne au soléaire de la jambe gauche. A votre retour le couple est attendu avec Marquinhos.

Yilmaz a sauvé le champion

Le Lille a réussi à faire match nul 3-3 à l’heure face à Metz à domicile grâce à un but de Burak yilmaz en 90′. Les visiteurs ont ouvert le score à la 22e minute avec Botman. Cependant, Metz a serré les dents et menait 3-1. Ikoné a réussi à décocher avec le 3-2 sur 81′ et Yilmaz, sur le cor, a battu Oukidja et aigri ceux présents à Saint-Symphorien.

De votre côté, Le match de Marseille à Montpellier a été suspendu avec 2-3 à la lumière en raison du lancement de projectiles par les fans locaux. Ceux de Sampaoli étaient revenus d’un contre 2-0.