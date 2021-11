Hakkinen : Avantage Hamilton – GRAND PRIX 247

Mika Hakkinen, a rappelé le Grand Prix du Qatar 2021, où Lewis Hamilton a été victorieux, avec Max Verstappen poursuivant en deuxième position, le Finlandais affirmant que c’était « un avantage pour Hamilton ».

Le double champion du monde de Formule 1 a reflété dans sa chronique Unibet, sur l’état des choses dans la lutte pour le titre de cette année, alors que la saison se termine, avec deux courses restantes, et Hamilton frappe fort au Brésil et au Qatar.

Hakkinen a écrit : « SI la Formule 1 était un match de tennis, je dirais que c’était ‘l’avantage de Hamilton’ après ses victoires dominantes au Brésil et au Qatar.

« Bien que Max Verstappen mène le championnat du monde de 8 points, Mercedes a répondu en donnant à Lewis Hamilton une voiture avec laquelle il peut vraiment se battre pour défendre son titre.

« Dimanche, Lewis était totalement en contrôle après sa solide performance en qualifications », a-t-il poursuivi. « Sa Mercedes n’avait pas le même avantage de vitesse en ligne droite dont il jouissait au Brésil, lorsqu’il a pris un nouveau moteur, mais grâce aux courbes rapides du Qatar, sa voiture avait un net avantage sur son rival Red Bull-Honda. »

Max sur le dos cette fois

Alors que Hamilton a souffert d’une disqualification et de pénalités sur la grille au Brésil, le vent a tourné au Qatar, Verstappen étant à la réception.

« Après les drames au Brésil, c’était au tour de Max de prendre une pénalité sur la grille au Qatar pour ne pas avoir ralenti pour un double drapeau jaune – l’une des règles de sécurité les plus importantes de la Formule 1 qui oblige les pilotes à ralentir et à être prêts à arrêtez », a déclaré Hakkinen.

« Tout comme Lewis l’a fait au Brésil, Max s’est rapidement remis en course, passant à la 4e place dès le premier tour », a-t-il souligné, admettant que : « Les rivaux du championnat du monde étaient à un autre niveau, la concurrence loin derrière.

« C’était intéressant de voir Pierre Gasly aider Max à gagner un autre poste », a révélé le joueur de 53 ans.

« Il est parfois facile d’oublier que Red Bull possède deux équipes de Formule 1 et, avec le championnat en jeu, nous ne devrions pas être surpris que Red Bull Racing et Alpha Tauri travaillent ensemble lorsque le besoin s’en fait sentir. »

Mais quelle que soit l’aide que Verstappen aurait pu recevoir de Gasly ang AlphTauri, Hamilton était hors de portée ce jour-là.

« Max a poussé fort, mais Lewis avait déjà 4 secondes d’avance lorsque le pilote Red Bull est passé en 2e position », a expliqué Hakkinen.

« C’était vraiment une performance contrôlée de Lewis, et il a couvert toute tentative de Red Bull de mettre sa stratégie sous pression », a-t-il insisté.

C’est une guerre sportive

Alors que Red Bull et Mercedes se disputent presque tout, Red Bull doutant de la légalité de la voiture de leurs rivaux, ce dernier demandant des examens concernant les actions en piste de Verstappen contre Hamilton au Brésil, admet simplement le Flying Finn, c’est la guerre.

« À mon avis, nous assistons à une guerre sportive entre Mercedes et Red Bull », a-t-il déclaré. « C’est une bataille entre Lewis et Max, les chefs d’équipe Toto Wolff et Christian Horner, et les 2000 personnes qui travaillent pour eux.

« Nous avons déjà vu des moments de tension et je sais que nous en verrons d’autres », a déclaré le vainqueur à 20 reprises, qui était sympathique envers la FIA, qui est coincée à surveiller les actions des prétendants au titre et de leurs équipes respectives.

« Au milieu vient la FIA avec un travail incroyablement difficile à faire », a souligné Hakkinen. « Ils ont pris des décisions difficiles au Brésil et ils ont dû faire de même au Qatar.

« Ce que cela montre, c’est que les officiels s’efforcent d’adopter une approche équilibrée, de laisser les pilotes courir mais aussi de rappeler à tout le monde que les règles doivent être suivies.

« Sinon, nous avons le chaos », a prévenu l’ancien coureur de McLaren.

Quelques mots gentils pour Fernando Alonso

Hakkinen a salué son compatriote double champion du monde Fernando Alonso, qui, dimanche au Qatar, a réalisé son premier podium depuis son retour en F1 en 2021.

« C’était génial de voir Fernando Alonso terminer sur le podium pour Alpine », a-t-il déclaré. « Il a commencé à courir en Formule 1 18 mois après ma retraite, et son premier podium remonte à plus de 18 ans !

« Félicitations à lui pour avoir maintenu sa concentration, sa forme physique et sa passion pour la course à ce niveau pendant si longtemps.

« Une fois de plus, Fernando a montré sa grande habileté au début de la course, profitant d’une bonne position sur la grille suite aux pénalités infligées à Max et Valtteri Bottas dans la deuxième Mercedes », a expliqué le Finlandais.

« J’ai pensé que son passage à l’extérieur de Pierre Gasly au premier tour montrait toutes ses années d’expérience et la confiance que cela apporte. C’était aimé du « vieux temps » de voir Hamilton-Alonso dans le classement. »

Hakkinen essaie de prédire le résultat du championnat

En prévision des prochaines courses en Arabie saoudite et à Abu Dhabi, Hakkinen a écrit : « Les deux championnats pourraient basculer dans les deux sens.

« Max pourrait même remporter le championnat du monde à Djeddah si Lewis a un mauvais résultat », a-t-il déclaré. « Mais sur un circuit qui semble favoriser les voitures avec une bonne vitesse en ligne droite, et Mercedes envisage d’utiliser le ‘moteur Brésil’ dans la voiture de Lewis, le champion en titre ne cherchera rien de moins qu’une victoire.

« Si Lewis gagne à nouveau en Arabie saoudite et réalise le tour le plus rapide, avec Max terminant 2e – une forte possibilité – les deux pilotes iraient en finale du Championnat du monde à égalité de points.

« Ce serait une fin extraordinaire à ce qui a été une saison incroyablement serrée », a conclu le détenteur de 26 pole positions en F1.