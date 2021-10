Hakkinen : C’est loin d’être fini

L’ancien double champion du monde de Formule 1 Mika Hakkinen a savouré le combat de longue durée entre Lewis Hamilton et Max Verstappen lors du Grand Prix des États-Unis 2021, insistant sur le fait que la course au titre est loin d’être terminée.

Hakkinen a fait part de ses réflexions sur la course de dimanche dans sa chronique Unibet, alors qu’il réfléchissait au combat passionnant des protagonistes du titre de cette année sur le sol américain. Bien que Verstappen ait perdu la tête au premier tour, le Néerlandais a gardé la tête baissée et a remporté la course après une bataille épique qui comprenait des stratégies audacieuses et une conduite méticuleuse.

Selon le Finlandais, les foules américaines ont eu une bonne idée du combat pour le titre de cette année, et les deux meilleurs pilotes en lice, il a écrit dans sa chronique : « On leur a expliqué pourquoi Lewis Hamilton et Max Verstappen sont les prétendants au titre. à l’heure actuelle.

« Les deux gars ont poussé incroyablement fort pendant toute la course, utilisant différentes stratégies à deux arrêts, ce qui signifiait que l’utilisation des pneus était essentielle. Austin est dur avec les pneus, même les pneus à gomme dure doivent être entretenus, donc la sensibilité du pilote est primordiale », a-t-il expliqué.

La conduite mature de Verstappen était le sujet de conversation de la ville, le patron de Red Bull, Christian Horner, déclarant que son pilote « a superbement géré la course » et même le patron de l’équipe rivale Toto Wolff reconnaissant l’impressionnante gestion de course du Néerlandais en disant: « Vous pouviez voir que [Verstappen] avait appris dès le deuxième relais à ne pas endommager les pneus trop tôt car il lui restait quelque chose à la fin.

L’opinion de Hakkinen était alignée sur celle de l’Autrichien et a déclaré : « Si Max avait poussé trop fort après son deuxième arrêt, je pense que Lewis n’aurait eu aucun problème à le rattraper dans les derniers tours, mais le pilote Red Bull a beaucoup mûri et a rythmé lui-même parfaitement.

« Ce n’est pas facile de reculer quand on sait que le gars derrière vous rattrape, mais économiser les pneus était essentiel », a-t-il affirmé.

« Après le 50e tour, lorsque Lewis a réduit l’écart à près d’une seconde, Max a réussi à le repousser pendant deux ou trois tours », a-t-il poursuivi. « C’était un moment clé, et bien que Lewis ait continué à pousser jusqu’au drapeau à damier, il s’est rendu compte que Max avait parfaitement chronométré sa stratégie. »

Dans sa chronique précédente, le Flying Finn, qui participera pour la première fois à la Race of Champions 2022, a déclaré que Mercedes avait devancé Red Bull en termes de performances, et a été surpris de voir à quel point les performances ont influencé la course aux États-Unis. fin de semaine.

« C’était tellement intéressant de voir comment le week-end s’est déroulé », a admis Hakkinen. « Après les premiers essais, il semblait que Mercedes avait un bon avantage sur les Red Bull-Honda, même si les champions du monde ont admis que leurs moteurs étaient montés en puissance.

« Au fur et à mesure que la piste évoluait et que les effets du circuit cahoteux exigeaient des changements de configuration, l’image a vraiment changé.

« Le tour de la pole de Max était un signe que lui et sa voiture avaient vraiment le rythme nécessaire pour battre Mercedes, mais Lewis a pris un si bon départ que l’avantage de la pole a été perdu dans le virage 1 », a observé l’ancien pilote McLaren.

« C’est tout simplement génial de voir ces deux gars se battre roue contre roue avec des marges incroyablement serrées. »

Bien que Verstappen ait doublé son avantage sur Hamilton en tête du classement, le vainqueur de 20 grands prix insiste sur le fait que cet avantage est volatile, ce qui signifie que le combat est toujours en cours.

« Max a maintenant 12,5 points d’avance sur Lewis avec cinq courses à disputer », a noté Hakkinen. « Bien que cela soit important, une seule non-arrivée causée par un accident ou une panne mécanique pourrait faire basculer le championnat du monde dans un sens ou dans l’autre.

« C’est loin d’être terminé, et les équipes et les pilotes le savent », a-t-il conclu.

Max et Lewis ont écrit un autre chapitre passionnant dans la course au titre de cette année devant une salle comble à @COTA 🇺🇸🙌 L’histoire de cette incroyable saison continue au Mexique 💪 #USGP 🇺🇸 #F1 pic.twitter.com/UZZBaCtMwI – Formule 1 (@F1) 26 octobre 2021