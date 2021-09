Hakkinen : la F1 nous offre une saison inoubliable

in

La saison 2021 de Formule 1 est une saison qui continue de donner, il n’y a pas eu de course ennuyeuse et maintenant, après un Grand Prix de Russie plein de drames, Mika Häkkinen salue cela comme “une saison à retenir” et il reste encore sept manches à aller!

Le double champion du monde de F1 Mika Häkkinen connaît une chose ou deux sur les batailles pour le titre difficiles, il a éliminé Ferrari dirigée par Michael Schumacher en 1998 et 1999, et aurait peut-être nié la légende allemande en 2000 si les Reds n’avaient pas terminé la saison avec une série de quatre victoires successives.

Après un dimanche après-midi passionnant, comme la plupart des fans de F1, Häkkinen a été inspiré par la course à Sotchi Autodrom. C’est ce qu’il avait à dire dans sa dernière chronique Unibet : « C’était une course incroyable à regarder. La F1 nous offre une saison inoubliable. Je pense que les cinq derniers tours ont mis tout le monde sur le bord de leur siège, et c’est ce que nous aimons voir !

En effet, tout se résumait à une réflexion rapide des pilotes et de leurs équipes lorsque la pluie s’est abattue sur le site olympique, exigeant des inters Pirelli. À ce stade, Lando Norris semblait prêt pour sa toute première victoire en F1 après une performance stellaire qui comprenait la défense contre l’éventuel vainqueur de la course Lewis Hamilton.

Mais la pluie est tombée, McLaren a ignoré le bon sens pour tenir compte de son pilote et a gardé Norris trop longtemps à l’écart. Mercedes a fait le bon choix et Hamilton a gagné. Norris a terminé septième.

Au moment où une première victoire en #F1 a finalement échappé à Lando Norris#RussianGP pic.twitter.com/W3ofVyM6Fb – Formule 1 (@F1) 26 septembre 2021

Häkkinen a poursuivi : « J’ai eu pitié de Lando Norris qui a brillamment conduit tout le week-end, a décroché la pole position dans des conditions difficiles et a dominé la course jusqu’à l’arrivée de la pluie. Après avoir terminé 2e derrière son coéquipier McLaren Daniel Ricciardo en Italie, vous pouviez vraiment sentir sa détermination et se concentrer sur la victoire à Sotchi. Personne ne devrait lui reprocher d’avoir pris la décision d’essayer de garder son avance lorsque la pluie a commencé à tomber.

« Il est facile de critiquer, mais lorsque vous essayez de remporter votre première victoire en F1, vous êtes souvent confronté à des décisions difficiles. Dans ce cas, la décision d’arrêter était plus difficile que la décision de continuer et d’essayer de remporter la victoire. Lando a un excellent contrôle de la voiture, en particulier sur le mouillé, donc tout dépendait de sa confiance en lui et du risque qu’il était prêt à prendre.

“Peu importe ce que pense l’équipe, le pilote est celui qui sait quelle adhérence il a dans la voiture. Vous le ressentez à travers vos mains sur le volant, vos pieds sur les pédales et le siège de votre pantalon dans la voiture. Au fur et à mesure que l’adhérence tombe, vous seul savez quelles parties de la piste sont encore assez sèches, et Lando a estimé qu’il pourrait peut-être amener la voiture à l’arrivée – surtout lorsque Lewis Hamilton a fait son arrêt au stand pour les pneus intermédiaires.

« Mais au moment où la pluie est devenue forte, Lando n’a eu aucune chance. C’est comme essayer de marcher sur la glace avec des chaussures normales ! C’était un pari courageux, et voir à quel point lui, Daniel et l’équipe McLaren sont déçus de terminer 4e et 7e montre à quel point leurs ambitions sont élevées à ce stade de la saison.

« Comme je l’ai déjà dit, je n’ai aucun doute que la première victoire de Lando n’est pas loin. Il devrait être fier de sa performance de dimanche.

100 victoires ? Impossible, non ? Plus maintenant#MondayMotivation @LewisHamilton pic.twitter.com/3mHm2cIqXl – Formule 1 (@F1) 27 septembre 2021

Quant à Hamilton, le Finlandais a déclaré : « Pendant ce temps, Lewis a utilisé toute sa vitesse naturelle et son expérience pour remporter une incroyable 100e victoire en Grand Prix. C’est un grand exploit pour le septuple champion du monde.

« Il a montré une autre qualité importante dans la course : la patience. C’est une qualité qui s’apprend avec le temps, surtout quand on a confiance en soi, en sa voiture et en l’équipe. Vous apprenez à vous concentrer simplement sur la conduite de votre meilleure stratégie, permettant à la course de venir à vous.

« Vous pouviez le voir à Sotchi. Malgré une qualification difficile et une chute de trois places au départ, la remontée de Lewis était régulière. Il a choisi chaque cible et s’est frayé un chemin calmement dans le combat avec Lando. Dans des conditions sèches, il a eu plus de mal à dépasser la McLaren de Lando, alors quand la pluie est arrivée, c’est devenu une opportunité claire pour Lewis.

« C’est une victoire très importante par rapport au Championnat du monde. C’est la première victoire de Lewis depuis sa victoire à domicile à Silverstone en juillet, et une qu’il devait marquer depuis que son rival au championnat, Max Verstappen, est parti du fond de la grille.

P20 P2 C’était impressionnant, même pour Max#RussianGP #F1 pic.twitter.com/B9jEXQAJlp – Formule 1 (@F1) 26 septembre 2021

En effet, le pilote Red Bull était dernier, mais s’est frayé un chemin dans l’ordre et a terminé sixième au 15e tour, mais après les arrêts aux stands, il a travaillé dur pour revenir et semblait prêt pour la sixième place, peut-être même la septième. Mais son équipe a également eu raison de ses sommes.

Häkkinen a commenté le week-end du Néerlandais : « La décision de Red Bull de doter Max d’un nouveau groupe motopropulseur, le plaçant au fond de la grille sur un circuit qui convient normalement à Mercedes et éliminant sa pénalité de 3 places sur la grille, a demandé beaucoup de courage. Cela a vraiment payé.

« C’était incroyable de voir Max terminer 2e. Pendant longtemps, il a semblé que ce Grand Prix s’éloignait de lui, piégé en dehors du top 5 et ayant du mal à progresser dans la progression qu’il souhaitait. Lorsque la pluie est arrivée, son arrêt au stand a été rapide et parfaitement chronométré.

« Cette deuxième place signifie que même si Lewis a remporté la course et a repris la tête du championnat du monde, Max n’est qu’à 2 points derrière. Le championnat ne pouvait pas être plus finement équilibré.

Carlos Sainz a mené la course et a terminé troisième, un bon résultat pour Ferrari et qui aide à garder le contact avec McLaren pour la 3e place au championnat de l’équipe.

« J’ai l’impression que McLaren a désormais la voiture toujours plus rapide, mais leur bataille pour la 3e place est tout aussi serrée que le duel entre Mercedes et Red Bull Racing pour le titre de champion du monde.

« J’attends la Turquie avec impatience ! » a ajouté Hakkinen, une légende vivante de la F1, s’exprimant sans aucun doute au nom des milliards de fans de F1 à travers le monde.