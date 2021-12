Hakkinen : la manifestation de Mercedes ne changera pas les résultats

Le double champion du monde de Formule 1 à la retraite Mika Hakkinen a pesé dimanche dernier sur le Grand Prix d’Abou Dhabi 2021, affirmant que même si Mercedes protestait, les résultats du championnat ne changeraient pas.

The Flying Finn, écrivait son avis sur la finale de la saison 2021 de F1 dans sa chronique Unibet, où il a admis qu’il était « incroyable de voir le Championnat du monde se décider dans le dernier tour de la dernière course », tout en insistant sur le fait que « nous serons parler de ça depuis longtemps ! », faisant référence à la manière discutable dont s’est déroulée la bagarre entre Lewis Hamilton et Max Verstappen.

Le départ de la course

« Après que Lewis ait pris un départ aussi fantastique depuis la deuxième place sur la grille et pris le contrôle de la course, je pensais vraiment que nous allions voir une victoire prévisible et un 8e titre », a déclaré Hakkinen.

« Peu importe que Max ait essayé ce gros mouvement dans le premier tour, un mouvement qui aurait entraîné un accident sauf que Lewis avait la possibilité d’utiliser le second tour.

« Comme je l’ai déjà dit, vous devez doubler en utilisant la vitesse, l’habileté et la précision, pas en faisant sortir votre rival de la piste », a-t-il insisté.

Verstappen et Hamilton parfaits ambassadeurs de la F1

Hakkinen pense que Verstappen avait un « avantage significatif » après la période de la voiture de sécurité causée par l’accident de Nicholas Latifi au 53e tour, le Néerlandais étant sur des « pneus à mélange frais et tendres », Hamilton étant sur des « pneus fortement sollicités » vers la fin de la course. .

« Le dépassement était inévitable, même si Lewis a défendu du mieux qu’il a pu », a-t-il déclaré. «Max a fait ce qu’il devait faire, remportant la course et remportant le championnat.

« Max Verstappen et Lewis Hamilton semblaient tous les deux totalement choqués, même si leurs paroles après la course étaient agréables à entendre.

« De parfaits ambassadeurs pour le sport », a déclaré Hakkinen dans un éloge.

La performance de Michael Masi

Le Finlandais a ensuite abordé l’aspect le plus controversé du GP d’Abou Dhabi, à savoir la façon dont le directeur de course Michael Masi a géré la période de la voiture de sécurité, affirmant que l’Australien avait empêché un décrochage dans sa façon de gérer les choses.

Hakkinen a écrit : « Le directeur de course Michael Masi a-t-il eu raison d’accélérer la fin de la période de la voiture de sécurité, en laissant les voitures entre Max et Lewis se dérouler et en organisant une course sur un tour ?

« Je pense que cela aurait été bien pire si ce Championnat du Monde s’était terminé derrière une Safety Car.

« Cela aurait vraiment été un tel anticlimax », a-t-il souligné.

« La décision du Directeur de Course, plus tard soutenue par les quatre Commissaires Sportifs, est basée sur sa compréhension des règles, y compris sa responsabilité de décider quand la Safety Car retourne aux stands.

« Concilier les décisions entre assurer la sécurité et promouvoir la course est le travail le plus difficile auquel est confronté le directeur de course », a révélé l’ancien coureur de McLaren.

« En regardant le résultat, en termes de sécurité et de promotion de la course, Michael a fait son travail », a-t-il poursuivi.

« Si Mercedes décide de protester contre le résultat de la course et du Championnat du monde des pilotes, les décisions qui ont été prises et la manière dont les règles ont été appliquées seront examinées en détail.

« Je ne crois pas que les résultats changeront », a déclaré Hakkinen.

Max et Lewis sont tous deux des pilotes Champion.

« Je pense que Red Bull Honda a fait un travail vraiment fantastique pour se battre contre Mercedes cette année et le championnat du monde de Max est mérité », a déclaré Hakkinen.

« Lewis a raté un extraordinaire 8e titre par la plus petite des marges.

« Je pense que le fait que lui et Valtteri Bottas aient remporté le championnat des constructeurs offre un certain équilibre. La plus grosse part du prix en argent sera également utile.

« C’était le combat le plus proche possible, une saison qui semblait aller dans le sens de Red Bull jusqu’à ce que Lewis commence sa poussée vers la fin de la saison », a-t-il expliqué.

« Ses victoires au Brésil, au Qatar et en Arabie saoudite ont montré pourquoi il est une telle star.

« Je crois qu’il a vraiment soulevé l’équipe », a révélé le joueur de 53 ans.

Sergio Perez, le meilleur choix pour s’associer à Verstappen

Sergio Perez a été chargé de ralentir Hamilton pendant la course, pour permettre à Verstappen de rattraper le Britannique, ce que le Mexicain a parfaitement exécuté, Verstappen l’appelant «une telle légende» à la radio de l’équipe.

Hakkinen a commenté la performance de l’ailier de Red Bull en déclarant : » Sergio ‘Checo’ Perez a fait le travail parfait pour soutenir Max Verstappen dans la course, restant en dehors des stands assez longtemps pour retarder Lewis d’environ 7 secondes et revenir vers lui avec un fantastique manœuvre de dépassement pour repasser le Champion du Monde.

« J’adore voir cet engagement, les courses de roue à roue, et cela a encore une fois montré pourquoi Checo était un si bon choix pour s’associer à Max », a-t-il admis.

Coups rapides

Hakkinen n’a pas négligé d’autres moments forts de la course, sans rapport avec les rivaux du titre, qualifiant le podium de Carlos Sainz de « très belle performance », insistant sur le fait que l’Espagnol est « fort, talentueux et engagé », affirmant que son ancienne équipe, McLaren a réalisé un « retour brillant des performances au cours des quatre dernières années » comme il l’a prédit : « L’avenir est très prometteur pour eux, et je pense qu’il l’est tout autant pour la Formule 1. »