Hakkinen : les crevaisons de pneus sont un souci pour la Formule 1

Mika Häkkinen, habitué des éruptions à grande vitesse, a sympathisé avec Max Verstappen après la chute du pilote Red Bull alors qu’il menait et commandait le Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021 lorsque son pneu Pirelli a explosé.

Ainsi Verstappen s’est vu refuser une 13e victoire en Grand Prix à Bakou dimanche ; Hakkinen a évoqué l’incident dans sa dernière chronique Unibet : « Je dois être désolé pour Max Verstappen.

« Il a mené une course si forte depuis P3 sur la grille, seulement pour subir cette terrible défaillance de pneu dans la ligne droite principale, à vitesse maximale. Il y a un pli à droite dans la ligne droite, qui aura mis la charge sur le pneu arrière gauche, et c’est celui qui a échoué.

« Nous devons attendre le résultat de l’enquête de Pirelli, pour voir s’il y avait un problème réel avec le pneu lui-même ou une crevaison causée par des débris. Quoi qu’il en soit, c’est un souci pour la F1.

Double champion du monde de F1, Hakkinen n’est pas étranger aux crevaisons de pneus, un incident l’a presque tué lors des qualifications pour la finale de la saison 1995 à Adélaïde. Le violent accident à 200 km/h contre les barrières, à l’extérieur du coin de la brasserie, a laissé le Finlandais grièvement blessé en raison d’une fracture du crâne, d’une hémorragie interne et d’un blocage de ses voies respiratoires.

Sa vie a été sauvée grâce aux efforts de l’équipe médicale au bord de la piste, dont l’un a pratiqué une cricothyroïdotomie d’urgence au bord de la piste.

Hakkinen se souvient : « J’ai connu des crevaisons de pneus, et ce n’est jamais une belle expérience. C’est très soudain, violent et vous laisse un passager à 300km/h. C’est une panne de pneu qui m’a conduit à l’hôpital au Grand Prix d’Australie en 1995.

« Et en 1999, j’ai eu une défaillance de pneu en roulant à fond en Allemagne. Lorsque vous sentez la voiture partir, vous commencez instantanément à essayer de corriger la direction, mais à vitesse maximale, vous ne pouvez vraiment rien faire.

A Bakou, Lance Stroll a subi un sort similaire lorsque le pneu arrière gauche a explosé, l’Aston Martin a heurté violemment le mur. C’était un gros shunt sur des pneus qui n’avaient que 29 tours ; Pirelli a prédit que leur durée de vie serait d’environ 36 à 40 tours.

Hakkinen a poursuivi : « Ce qui rend la défaillance des pneus de Max plus préoccupante, c’est qu’il s’agissait de la deuxième de la journée, Lance Stroll ayant subi le même sort dans son Aston Martin. Le fait que les deux incidents aient eu lieu au même endroit, à vitesse maximale, signifie que la FIA, les équipes et Pirelli devront examiner attentivement toutes les données et vraiment essayer d’en comprendre les raisons.

« A Bakou, les deux pilotes étaient seuls, sans voiture à côté. Ils ont également eu la chance de tourner et de frapper le mur avec la section du nez. Sur d’autres circuits, ce genre de panne pourrait conduire à un accident plus catastrophique », a prévenu Hakkinen.

Pirelli n’est d’ailleurs pas étranger aux polémiques ou aux éruptions, mais en tant que seul manufacturier de pneumatiques, la F1 est redevable à leur offre qui, sans compétition, a plus d’une fois tourné en dérision un sport dans lequel les équipes investissent tant pour être à la hauteur. sommet de la technologie.

La compétition engendre l’excellence, et sans elle la médiocrité prévaut comme dans le cas de Pirelli en F1, puisque les pouvoirs ont décidé d’éliminer l’un des aspects les plus fascinants du sport : la guerre des pneus.

L’argument selon lequel cela réduit les coûts n’est pas valable, avec l’adhésion des équipes à des plafonds de coûts à l’avenir, il n’y a aucune raison de ne pas ouvrir la F1 à d’autres fabricants de pneus avec un plafond de coûts également.

De par la nature du pouvoir qu’ils détiennent, lorsque les choses tournent mal, Pirelli est autorisé à être à la fois auteur, enquêteur, juge, jury et bourreau.

Ce qui s’est passé à Bakou deux fois au même Pirelli gauche à des étapes très différentes de la course, sur des voitures différentes, alors que les pneus auraient dû durer au moins 10 tours supplémentaires n’a pas besoin d’un spécialiste des fusées pour le comprendre. La réponse est assez claire : les pneus étaient dangereux.

Néanmoins, alors que Pirelli cherche des moyens de se disculper, ils ont déjà semé la dissimulation avec ce message Twitter de leur patron du sport automobile Maro Isola : « Nous devons clairement établir les faits derrière les incidents impliquant Lance Stroll et Max Verstappen pour bien comprendre Qu’est-il arrivé.

« Ce que nous pouvons dire pour l’instant, c’est qu’il y avait aussi une coupure trouvée sur le pneu de Hamilton et que c’est le pneu arrière droit qui travaille en fait plus fort que l’arrière gauche ici. Aucun avertissement ou vibration n’a été détecté et aucun des autres pneus du même âge ou plus n’a montré de signes d’usure excessive.

“Nous ne pouvons donc pas exclure que les dommages aient été causés par un facteur externe, bien que ces choses ne devraient pas se produire et nous pouvons comprendre le besoin de réponses”, a ajouté Isola.

Au moment d’écrire ces lignes, les réponses n’ont pas été reçues alors que nous attendons les conclusions des enquêteurs de Pirelli.

Verstappen a rappelé l’incident de dimanche soir à Bakou : “Je n’ai rien ressenti jusqu’au moment où je suis soudainement parti à droite, le pneu vient de sauter de la jante et ce n’est pas un bon impact à avoir, c’est un endroit assez dangereux d’avoir un pneu crevé à cette vitesse.

« Jusque-là, je pense que nous avons eu une course très solide, je correspondais essentiellement aux temps au tour que je devais faire derrière et nous étions parfaitement en contrôle, donc je trouve bien sûr très décevant ce qui s’est passé.

Quant à l’explication de Pirelli pour les mésaventures, le Néerlandais a déclaré: “Vous n’obtiendrez jamais de réponse claire à ce sujet.”