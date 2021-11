Hakkinen : Max a remporté la course au premier virage

Mika Hakkinen, champion du monde de Formule 1 1998 et 1999, a partagé ses réflexions sur la course de dimanche dernier à Mexico, affirmant que Max Verstappen l’avait remportée au premier virage.

Le « Flying Finn » écrivait dans sa dernière chronique Unibet sur ses impressions du Grand Prix de Mexico 2021, qui a été dominé par Max Verstappen de Red Bull après un premier tour, premier virage sur le duo Mercedes de Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, qui a fait remuer les langues de tout le monde.

Le geste audacieux du Néerlandais lui a assuré la victoire

« Max a remporté la course au premier virage, utilisant la ligne de course pour freiner le plus tard possible et traverser les deux Mercedes », a-t-il déclaré.

« C’était une manœuvre très forte et confiante, et avec Valtteri étant mis en vrille par la McLaren de Daniel Ricciardo, cela signifiait que Lewis devait se battre contre les deux Red Bull. »

Avec Verstappen en tête et Bottas hors de tout conflit, l’accent était mis sur la lutte pour la deuxième place entre Hamilton et Sergio Perez, mais Hakkinen pense que Hamilton avait tout sous contrôle.

« Pendant que Max roulait au loin, Sergio Perez a pu utiliser le rythme de sa Red Bull avec un arrêt tardif au stand pour des pneus neufs, pour mettre la pression sur Lewis dans les derniers tours », a déclaré le double champion du monde.

« C’était fantastique pour le public mexicain, et même si Lewis n’a jamais été vraiment en difficulté, cela a souligné l’avantage de Red Bull sur ce circuit. Lewis a bien fait pour terminer 2e. Il s’agissait de limiter les dégâts », a déclaré l’ex-pilote McLaren.

La lutte pour le titre n’est toujours pas terminée

Malgré l’avance de 19 points de Verstappen sur Hamilton au classement des pilotes, Hakkinen souligne que tout n’est pas encore terminé, autant de choses pourraient encore arriver.

« Il ne fait aucun doute que la victoire de Max lui a donné une solide avance au Championnat du monde avec seulement quatre courses à disputer », a souligné le joueur de 53 ans.

« Mais à mon avis, beaucoup de choses peuvent encore se passer dans cette bataille entre Red Bull et Mercedes. Alors que le prochain Grand Prix du Brésil devrait à nouveau convenir à la voiture de Max, Lewis Hamilton s’est imposé à Interlagos en 2016 et 2018″, a-t-il rappelé.

Bien que le Brésil – prochain sur le calendrier F1 – favorise le package Red Bull, qui remporte les courses restantes est une énigme selon le vainqueur de 20 grands prix.

« Nous nous dirigeons ensuite vers deux nouveaux circuits au Qatar et en Arabie saoudite », a poursuivi Hakkinen, « ce qui signifie qu’aucune des équipes n’a de données sur les événements précédents sur lesquelles s’appuyer.

« Ils utiliseront bien sûr la technologie de simulation pour prédire les performances, mais vous ne savez jamais vraiment comment une voiture et des pneus fonctionneront avant de commencer à courir.

« Fraîchement refaites, les nouvelles pistes peuvent être huileuses, poussiéreuses et définitivement délicates », a averti le Champion à la retraite.

« Red Bull a montré un petit mais important avantage de rythme, mais je suis certain que les quatre prochaines courses produiront des surprises.

Dans des batailles pour le titre aussi serrées, la force mentale est primordiale selon Hakkinen : « C’est à ce moment-là que la psychologie du pilote et de son équipe deviendra importante.

« Quand tout se passe bien, cela peut commencer à être facile, mais c’est quand quelque chose ne va pas que les vainqueurs du championnat montrent à quel point ils sont bons. »

Hakkinen a été là et a fait ça

L’homme qui a combattu le grand Michael Schumacher en son temps, sait une chose ou deux sur la victoire des championnats.

« J’ai remporté mes deux championnats du monde lors de la dernière course de la saison, alors je sais ce que c’est que d’avoir une bataille serrée », se souvient Hakkinen. « Chaque point compte, tout comme chaque problème technique ou accident.

« J’ai gagné en 1998 lorsque Michael Schumacher a calé sur la grille au Japon, puis a subi une panne de pneu, tandis qu’en 1999, j’ai remporté le titre à seulement deux points d’Eddie Irvine.

« Vous devez rester concentré et continuer à travailler dur avec tous les membres de l’équipe pour vous assurer que rien n’est tenu pour acquis. Si vous vous détendez, l’autre gars attend toujours de saisir une opportunité », a déclaré le poleman à 26 reprises.

Hakkinen est convaincu que la course au titre de F1 de cette année se jouera sur le fil : « D’après mon expérience, par conséquent, ce n’est jamais terminé tant que le drapeau à damier ne tombe pas sur la dernière course.

« Je suis sûr que ce championnat du monde peut aller jusqu’à Abu Dhabi », a-t-il prédit.

« Mercedes fera tout ce qui est en son pouvoir pour que cela se produise, et personne ne devrait négliger la capacité de Lewis Hamilton à donner à Max de quoi réfléchir lors de ces dernières courses. Il aime les défis, et c’est ce que Max est pour Lewis.

« Beaucoup de choses peuvent encore arriver », a conclu Hakkinen.