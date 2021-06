Hakkinen : Max, Sergio, Red Bull en position de force

in

Red Bull se dirigeait vers un doublé, au Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021, avec Max Verstappen et Sergio Perez, jusqu’à ce qu’un cruel coup du sort transforme ce qui aurait pu être le résultat parfait doux-amer, mais Mika Hakkinen est impressionné par l’équipe.

Verstappen s’est écrasé alors qu’il commandait lorsque le pneu arrière gauche de Pirelli a explosé sur sa Red Bull en fin de course et a laissé la tête à Perez, qui est resté sur place pour remporter sa première victoire en Bleu.

Mercedes n’a marqué aucun point lors d’une journée misérable pour eux.

Dans sa dernière chronique Unibet, le double champion du monde de F1 Mika Hakkinen revient sur une course passionnante à Bakou : « Après avoir bien défendu contre Red Bull lors des quatre premières courses de la saison, Mercedes a vraiment eu du mal sur les circuits urbains temporaires de Monaco et de Bakou, où les niveaux d’adhérence sont faibles.

“Ils espèrent un résultat très différent en France dans deux semaines car, d’après ce que nous avons vu, Max, Sergio et Red Bull sont dans une position extrêmement forte.”

Red Bull n’a pas terminé un doublé depuis le Grand Prix de Malaisie 2016, la séquence se poursuit mais dimanche, pour la première fois depuis longtemps, ils sont arrivés avec une attaque à double tranchant et ont effectivement détourné l’équipe d’un one-man show. c’est depuis bien trop longtemps un concert à deux.

Hakkinen a déclaré à propos du vainqueur : « Perez a remporté son premier Grand Prix il y a six mois et a maintenant son deuxième, une victoire très importante pour le pilote mexicain lors de sa sixième course pour Red Bull Racing.

« Il a été employé pour sa vitesse, son expérience et sa capacité à ramener la voiture à la maison, en particulier pour sa réputation de s’occuper des pneus, et il a fait un travail parfait à Bakou.

« Un résultat brillant pour lui, et un moment important pour Red Bull car ils ont désormais deux pilotes capables de soutenir la poussée de l’équipe dans le Championnat du Monde des Constructeurs. Sa victoire a été héritée, bien sûr, mais cela n’enlève rien à l’exploit de Sergio.

Quant aux perdants, Hakkinen a déclaré : « C’était le deuxième Grand Prix vraiment difficile pour Mercedes. Après un mauvais week-end à Monaco, nous nous attendions à ce qu’ils se remettent à Bakou, mais cela ne s’est jamais produit.

“Bien que Lewis ait pu bien se qualifier, vous avez pu voir en course qu’il n’avait pas les performances de sa voiture pour s’éloigner des Red Bull, et lorsque son arrêt au stand a duré 4,5 secondes contre 1,9 secondes pour Max, l’avance de la course a disparu.

« L’erreur de Lewis après le redémarrage de la course n’était pas typique de lui, mais cela montre à quel point il poussait pour essayer de compenser les problèmes de performance de sa voiture. Après le malheureux accident de Max, le problème de Lewis a apporté un certain équilibre au résultat, mais Mercedes va maintenant chercher des réponses.

“Valtteri Bottas a signalé une très mauvaise adhérence tout le week-end et n’a pas pu mettre les pneus à température assez rapidement, un problème que le patron de l’équipe Toto Wolff admet qu’ils doivent résoudre”, a ajouté Hakkinen, 20 fois vainqueur du Grand Prix avec McLaren propulsé par Mercedes.