Hakkinen: Mercedes a planifié la stratégie tout le week-end

Au cours des dernières années, on pourrait faire valoir que si Mercedes se trompait, c’était par prudence en matière de stratégie, mais cette saison, ils ont vraiment réussi et quelques appels audacieux de l’équipe ont aidé Lewis Hamilton à remporter trois des quatre courses. jusqu’ici cette année.

Après avoir remporté le Grand Prix d’Espagne de dimanche, Hamilton a également une avance de 14 points sur son rival au titre Max Verstappen, dont l’équipe Red Bull a été surprise en train de faire la sieste par quelques coups de maître de James Vowles et de son équipe de personnes intelligentes.

Deux fois, ils ont trompé tout le monde et deux fois leurs appels ont porté leurs fruits de la meilleure façon possible, suggérant qu’en dehors d’une voiture de plus en plus puissante, leurs stratèges établissent la référence pour contrer la menace Red Bull.

Mika Hakkinen, peut-être avec des informations internes, suggère que les champions du monde avaient planifié la stratégie tout au long du week-end du Grand Prix d’Espagne 2021 et que, par conséquent, tous les mouvements étaient couverts.

Après la course intrigante du Circuit de Barcelone-Catalunya, le double champion du monde de F1 Hakkinen a écrit dans sa chronique Unibet: «La confiance est une partie importante du travail d’équipe que nous voyons en Formule 1, et la 98e victoire de Lewis Hamilton était due à la confiance qu’il a placée. ses stratèges de course quand ils l’ont appelé pour un deuxième arrêt au stand lors du Grand Prix d’Espagne de dimanche.

«Pour certaines personnes, cela ressemblait à une erreur, laissant Lewis avec un écart de 22 secondes par rapport au leader de la course Max Verstappen, mais les stratèges de Mercedes – basés au siège de leur équipe en Angleterre – savaient que le champion du monde avait le rythme pour rattraper et dépasser le Red Bull-Honda.

«Cela avait été planifié par Mercedes tout le week-end. Dimanche, ils ont donné à Lewis et Valtteri Bottas une option de stratégie à deux arrêts en ayant deux ensembles de pneus moyens disponibles – un nouvel ensemble et un ensemble d’occasion – tandis que Red Bull n’a donné à Max qu’un ensemble de supports pour la course.

«C’est si typique de Mercedes et c’est la raison pour laquelle Lewis et Valtteri savent qu’ils conduisent actuellement pour la meilleure équipe de Formule 1. Non seulement la voiture est assez rapide pour rivaliser avec le très puissant Red Bull, mais l’équipe est au top de son travail avec des appels de stratégie.

«Même lorsque Lewis et Valtteri ont perdu des positions au départ, Lewis tombant derrière Max et Valtteri derrière la Ferrari de Charles Leclerc, ils ont pu se remettre pour terminer 1er et 3e sur un circuit où les dépassements sont extrêmement difficiles.

«C’était fantastique de voir Lewis prendre sa 100e pole position samedi, mais avec le top 3 couvert par seulement 0,132 seconde, nous savions que la course allait être serrée.

«Mon ancien coéquipier de McLaren Ayrton Senna a marqué 65 pole positions au cours de sa carrière, et mon rival Michael Schumacher le précédent record de 68, mais Lewis a été incroyablement constant au cours de ses 15 ans de carrière en F1.

«Ses deux équipes, McLaren et Mercedes, lui ont donné des voitures rapides et fiables. Mais c’est Lewis qui a repoussé les limites, et c’est une brillante réussite.

«Je ne pense pas qu’il sera facile pour qui que ce soit de battre les records de Lewis à l’avenir, en partie à cause du mode de fonctionnement actuel de la Formule 1. Il y a une coordination beaucoup plus étroite des règles et règlements entre la FIA, la Formule 1 et les équipes, et le nouveau plafond budgétaire est conçu pour créer plus d’égalité des chances.

«Peut-être que personne ne battra jamais le record de la pole position de Lewis, et sa 98e victoire dimanche signifie qu’il pourrait facilement atteindre 100 victoires au milieu de cette saison.

«Mais ne dites jamais que c’est impossible parce que nous pensions tous que les disques de Michael resteraient éternels!» a ajouté Hakkinen, 20 fois vainqueur du Grand Prix.

Quant au challenger – Verstappen – Hakkinen a préféré: «Je pensais que Max avait encore fait un très bon travail ce week-end, étant si près de la pole et prenant ensuite la tête avec un départ agressif.

«Red Bull est très souvent le plus rapide aux arrêts aux stands, donc c’était une surprise de voir l’arrêt aux stands de Max prendre quatre secondes, l’équipe n’étant pas préparée parce que Max a pris la décision soudaine d’entrer dans les stands. Cela leur a coûté deux secondes.

«Lorsque vous vous battez contre Mercedes, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps. Cela n’a pas affecté le résultat, car Lewis était si rapide après son deuxième arrêt au stand qu’il a quand même pu rattraper Max à une seconde par tour.

«En regardant ces quatre premières courses, Mercedes a fait un travail fantastique en utilisant la stratégie pour gagner un avantage sur Red Bull. Les petites erreurs de Max ont donné des opportunités à Lewis.

Ferrari semble être à la hausse après un week-end positif en Espagne au cours duquel Charles Leclerc a terminé quatrième et Carlos Sainz septième dans ce qui a été un meilleur après-midi pour les Reds depuis un certain temps.

Hakkinen a donné son appréciation: «Charles a débuté et terminé quatrième dimanche, dernière performance solide et constante du Monégasque. Ferrari a fait un bon pas cette année, son nouveau moteur les mettant dans un combat rapproché avec McLaren derrière Mercedes et Red Bull.

«Charles s’est qualifié à trois reprises quatrième des quatre premières courses, généralement plus rapide que le Red Bull de Sergio Perez. Si Ferrari peut trouver un peu plus de performances, Charles est là, à la recherche d’un podium.

Hakkinen a également évoqué le fait que les pilotes nouveaux dans leurs équipes cette année ont du mal: «Le problème pour le coéquipier de Charles Carlos Sainz, avec des pilotes tels que Sebastian Vettel (Aston Martin), Fernando Alonso (Alpine) et Daniel Ricciardo (McLaren), est que les trois jours d’essais de pré-saison de cette année ont donné aux nouvelles combinaisons pilote-voiture presque pas le temps de s’installer.

«Ces pilotes utilisent les premières courses pour apprendre à connaître la voiture, apprendre à travailler avec leurs équipes et commencer à faire les changements pour améliorer les performances. Cela a été l’un des aspects intéressants à surveiller cette année.

«Je pense que nous allons commencer à voir certains de ces pilotes faire de gros progrès lors du prochain Grand Prix. Fernando a déjà commencé à enchaîner de bons moments, et Daniel a pris une bonne 6e place pour McLaren dimanche.

“Cela nous donne beaucoup à surveiller derrière la bataille entre Lewis, Max et Valtteri à l’avant”, a prédit Hakkinen.