Häkkinen : Mercedes devance Red Bull en termes de performances

Mika Häkkinen pense que, lors du Grand Prix de Turquie 2021 dimanche dernier, Mercedes a trouvé plus dans son package pour devancer Red Bull dans les enjeux de performance.

Les observations du double champion du monde de F1 donnent foi aux remarques de Christian Horner selon lesquelles leurs rivaux ont trouvé un peu plus de puissance.

Après la course d’Istanbul, confortablement remportée par l’ailier de Mercedes Valtteri Bottas, le patron de l’équipe Red Bull a déclaré : « Juste pour plus de clarté, nous n’avons pas protesté. Nous avons soulevé quelques questions, comme le font toutes les équipes.

Horner a signalé Lewis Hamilton en particulier : « Si vous regardez la vitesse en ligne droite de Lewis en particulier, c’était comme 15 à 20 [kph] après le coude dans la ligne droite. C’est phénoménal. Nous devons trouver un peu de vitesse en ligne droite – peut-être qu’ils utilisaient une configuration d’appui différente.

Häkkinen, écrivant dans sa chronique Unibet, a eu la même impression : « Ce qui ressort clairement du week-end, c’est que la voiture Mercedes a devancé la Red Bull en termes de performances.

« Lewis et Valtteri ont été les plus rapides en qualifications, et Max admet que Red Bull a du travail à faire s’ils veulent remporter ce championnat du monde. »

Après Monza et Spa-Francorchamps, amis à grande vitesse, Horner pensait que les pistes à venir, y compris la Turquie à l’époque, favoriseraient Red Bull. Mais directement de FP1, l’écriture était sur le mur alors que Hamilton a dominé la séance de vendredi matin de 0,425 seconde, devant son rival pour le titre Max Verstappen.

Plus tard dans la journée, à la fin de la FP2, Hamilton était à nouveau le plus rapide, cette fois d’une demi-seconde et un peu plus que Sergio Perez, plus rapide que le duo Red Bull alors que Verstappen avait du mal à trouver le sweetspot vendredi.

Lors des qualifications de samedi, Verstappen a terminé troisième, à 0,328s du temps de la pole position de Hamilton et à deux dixièmes de Bottas, deuxième.

Les prédictions turques d’avant-course de Horner selon lesquelles Red Bull aurait plus de muscle à Istanbul étaient fausses. Ils en avaient peut-être, mais Mercedes semblait en avoir plus.

Du bon côté pour Red Bull, Perez a fait ce qu’on attendait de lui en terminant troisième et en refusant les points cruciaux à Hamilton avec six manches restantes dans la bataille pour le titre, après une lutte à couper le souffle en fin de course en se défendant d’un attaque d’Hamilton d’assaut.

Hamilton et Perez ont servi un régal avec cette mini bataille 🍿#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/jOTcurRWue – Formule 1 (@F1) 10 octobre 2021

Le dépassement clinique du Mexicain pour la troisième position sur la Ferrari de Charles Leclerc était également spécial un jour où le vétéran a coché toutes les cases pour son équipe.

Häkkinen a noté : « L’un des points forts de Red Bull dimanche a été la performance de Sergio qui a mené une course solide, a protégé Max et a terminé troisième.

« J’ai trouvé que sa bataille avec Lewis était excellente, montrant une grande confiance et une grande maturité de la part d’un pilote qui, nous le savons, est très bon en gestion des pneus. Sergio a eu des courses difficiles récemment, ce fut donc une excellente performance et un bon timing pour l’équipe.

« Alors que nous entrons dans les six dernières courses du Championnat du monde, je pense que Valtteri et Sergio joueront un rôle de plus en plus important en fournissant à Lewis et Max le bon niveau de soutien et d’options stratégiques.

« Max ne mène le championnat du monde que de six points, donc avec 156 points disponibles lors de ces dernières courses, le titre pourrait basculer très rapidement dans un sens ou dans l’autre », a prédit Häkkinen.