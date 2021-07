Hakkinen : Mercedes ne semble pas avoir de réponse

Mika Hakkinen pense que la décision de Mercedes de se concentrer sur 2022 les hante alors qu’ils subissent une attaque sans précédent de Red Bull, alors que la saison en cours se termine à mi-parcours.

Les Bulls jouissent déjà d’une avance de 44 points au championnat des constructeurs de F1, tandis que Max Verstappen est en tête du classement des pilotes de 32 points avec les Black Arrows et Lewis Hamilton à la traîne dans les championnats respectifs.

L’Autriche a été particulièrement difficile à supporter pour les Championnats du monde, où Verstappen était intouchable en remportant deux victoires, à sept jours d’intervalle au Red Bull Ring, lors de la course à domicile de son équipe.

À la suite de la victoire dominante de Max Verstappen et de la dernière défaite de Mercedes au Grand Prix d’Autriche dimanche, Hakkinen a écrit dans sa chronique Unibet : « Alors que Mercedes se concentre sur le développement de leur voiture 2022, la décision de Red Bull et Honda de mettre tout dans le programme de cette année leur a donné un très grand pas en avant dans la performance.

“Pour le moment, Mercedes ne semble pas avoir de réponse à cela. Les podiums ne sont tout simplement pas assez bons pour Hamilton, et le temps presse…

“Red Bull Racing a remporté les cinq derniers Grands Prix, une performance vraiment fantastique et le genre de compétition que Mercedes n’a pas connue depuis 2013. En raison de la pandémie de Covid-19, les équipes ont reporté leurs voitures cette année, en particulier le châssis, tant de gens s’attendaient à ce que Mercedes domine à nouveau.

« Ce que nous avons vu, c’est que Red Bull et Honda ont tout mis en œuvre cette saison. Un nouveau moteur et un package aérodynamique qui profite du changement de réglementation aérodynamique introduit cette année. Ce changement s’est adapté à la philosophie de conception de Red Bull et a joué contre Mercedes.

“En Autriche, Lewis et son coéquipier Valtteri Bottas ont déclaré que les Red Bulls étaient deux dixièmes de seconde plus rapides par tour et sensiblement plus rapides en ligne droite, un avantage vraiment significatif sur un circuit aussi court. En course, Max a pu ouvrir une avance rapide et contrôler toutes les options stratégiques de l’avant », a expliqué Hakkinen.

Le Finlandais de 52 ans a remporté 20 courses de Grand Prix au cours de sa carrière avec McLaren dans l’élite, a rappelé des jours comme Verstappen dimanche dernier : – au volant, avoir le contrôle et savoir que vous avez une voiture fantastique sous vous est une sensation tellement agréable.

“Max semble vraiment apprécier ça!” ajouta Hakkinen.