Hakkinen : Mercedes ne semble pas avoir de réponse

Mika Hakkinen pense que les puissants champions du monde sont peut-être perplexes pour la première fois depuis 2014, mais ont la capacité de rebondir.

Après leur raclée par Max Verstappen au Red Bull Ring dimanche dernier, Mercedes est dans les cordes alors que Lewis Hamilton considère que la quête d’un huitième titre de pilote de F1 est son défi le plus difficile.

Analysant le Grand Prix de Styrie pour sa chronique Unibet, Hakkinen a déclaré : « Alors que Mercedes se concentre sur le développement de leur voiture 2022, la décision de Red Bull et Honda de tout mettre dans le programme de cette année leur a donné un très grand pas en avant dans leur performance.

“Pour le moment, Mercedes ne semble pas avoir de réponse à cela, et avec seulement quatre jours entre les Grands Prix de Styrie et d’Autriche, il n’y a aucune raison de croire qu’ils peuvent trouver une solution à temps”, a déclaré Hakkinen.

Après le premier week-end au Red Bull Ring, Verstappen a quatre victoires à son actif après huit courses, avec Hamilton sur trois. Le Néerlandais est en tête du classement du championnat pour la première fois, avec 18 points d’avance sur la neuvième manche sur le site de Spielberg ce dimanche.

Hakkinen, qui a été double champion du monde de Formule 1 dans une McLaren propulsée par Mercedes, a ajouté : .

«Je pense qu’ils ont fait un travail incroyable et Max en profite pleinement. Red Bull Racing a remporté les quatre derniers Grand Prix, une performance vraiment fantastique et le genre de compétition que Mercedes n’a pas connue depuis 2013.

«En raison de la pandémie de Covid-19, les équipes ont reporté leurs voitures cette année, en particulier le châssis, tant de gens s’attendaient à ce que Mercedes domine à nouveau.

« Ce que nous avons vu, c’est que Red Bull et Honda ont tout mis en œuvre cette saison. Un nouveau moteur et un ensemble aérodynamique qui profite du changement de réglementation introduit cette année. Ce changement s’est adapté à la philosophie de conception de Red Bull et a joué contre Mercedes.

“En Autriche, Lewis et son coéquipier Valtteri Bottas ont déclaré que les Red Bulls étaient deux dixièmes de seconde plus rapides par tour, et sensiblement plus rapides dans les lignes droites, un avantage vraiment significatif sur un circuit aussi court. En course, Max a pu ouvrir une avance rapide et contrôler toutes les options stratégiques de l’avant.

“J’aimais ce genre de course parce que, même si c’est amusant de courir roue contre roue, être en contrôle et savoir que vous avez une voiture fantastique sous vous est une sensation tellement agréable. Max semble vraiment apprécier !

Les tentes de cirque F1 restent dressées dans les collines de Spielberg pour le Grand Prix d’Autriche de ce week-end, où une répétition des performances est une forte probabilité pour les Bulls sur leur piste d’origine.

“Une autre victoire pour Max dimanche prochain semble tout à fait probable”, prédit Hakkinen. “Mercedes peut se consoler avec des podiums, ce n’est pas vraiment l’objectif de pilotes comme Lewis, Valtteri et le patron de l’équipe Toto Wolff.

“Ils vont devoir trouver des solutions rapidement si ce Championnat du monde ne veut pas leur échapper durant les mois de juillet et août”, a prévenu le Finlandais.