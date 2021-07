Hakkinen : Ni Max ni Lewis ne se lèveront la prochaine fois

En collision dans le premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne, Mika Hakkinen estime que ce n’est que le début d’une bataille sans gants entre Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Les protagonistes du titre se sont affrontés à Copse lors du premier tour à Silverstone, Verstappen a envoyé un carénage dans les barrières à 150 mph alors qu’il terminait deuxième.

Les commissaires ont déclaré que Hamilton était à blâmer, lui infligeant une pénalité de 10 secondes, qu’il a surmontée pour remporter le grand prix.

Hamilton maintient qu’il n’a rien fait de mal, affirmant que c’est l’agression excessive de Verstappen qui a conduit à l’accident, tandis que le pilote Red Bull a qualifié le Britannique de “irrespectueux et antisportif” pour ses célébrations de la victoire.

L’affrontement de dimanche n’est que le début, dit Hakkinen.

Le double champion du monde de F1 pense qu’il ne s’agissait que d’un incident de course, mais qui devrait être le catalyseur de leurs futures batailles sur piste.

Voici une vue des fans de la vitesse à laquelle Max voyageait lorsqu’il s’est écrasé… Le silence de la foule dit tout, nous sommes juste heureux qu’il aille bien 😬#BritishGP 🇬🇧 #F1 pic.twitter.com/riTFTjBjcd – Planète F1 (@Planet_F1) 19 juillet 2021

Écrivant dans sa dernière chronique Unibet, il a déclaré : « La collision de dimanche entre Max Verstappen et Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Grande-Bretagne était un pur incident de course.

« Lorsque vous courez à ces vitesses et que vous visez la victoire, ces choses peuvent parfois arriver.

« En tant que pilote de haut niveau, partant pour le championnat du monde, vous n’êtes pas là pour reculer. C’est notre travail de courir, et je sais d’après mes propres expériences que lorsque vous courez roue contre roue, il y a toujours la possibilité que les voitures se touchent.

«Max se sent très confiant. Il a remporté cinq Grands Prix cette année et mène le championnat du monde. Il a pris un si bon départ et n’allait pas céder la position à Lewis très facilement, en particulier dans un virage aussi rapide qui mène ensuite à un complexe de trois virages – Maggotts, Becketts et Chapel – où le dépassement n’est pas vraiment possible.

« Lewis est tout aussi confiant en lui-même et en sa voiture. Il a obtenu tellement de succès et a tellement d’expérience, ce qui signifie qu’il est très concentré sur la victoire et sur le gain de place sur Max.

«Quand je les ai vus toucher, je me suis levé et j’ai pensé ‘Oh mon Dieu’, parce que c’est un virage à grande vitesse. C’est très rapide et ce n’est pas celui auquel vous voulez vous lancer. Je suis très heureux que Max soit indemne, et c’est un autre signe de la force de ces voitures et du travail fantastique que fait la FIA pour s’assurer que vous puissiez éviter ce genre d’impact. À 51G, c’est le genre d’impact qui n’aurait pas été facile à survivre dans le passé.

« Cet accident va vraiment mettre le feu entre ces gars et leur bataille pour le championnat du monde. Aucun d’eux ne voudra répéter cet accident, mais ils seront encore plus déterminés à ne pas lever les gaz la prochaine fois qu’ils seront dans ce genre de combat rapproché.

« Nous allons les voir se battre dur pour le reste de la saison. Ça va être vraiment fascinant.

La victoire de Hamilton signifie que le Britannique a réduit l’écart avec Verstappen à seulement huit points dans la course au titre des pilotes 2021.