Hakkinen : Norris fait un travail fantastique

Lando Norris a été l’une des révélations de la saison 2021 de Formule 1, l’Anglais de 21 ans s’est imposé au sommet du sport comme s’il était fait pour être là et ses résultats ont été notés par Mika. Hakkinen et Ross Brawn.

Après huit manches, le pilote McLaren occupe la quatrième place du classement des pilotes, élevant cette saison son jeu à un autre niveau et donnant ainsi à Daniel Ricciardo un air ordinaire.

Double champion du monde de F1 de McLaren, Hakkinen est très impressionné par le pilote de 21 ans et l’a dit dans sa chronique Unibet sur le Grand Prix de Styrie.

Hakkinen a écrit : « Mis à part Red Bull, la grande histoire pour moi est la performance de Lando Norris pour McLaren. Il s’est une nouvelle fois fortement qualifié, profitant ensuite de la pénalité de grille de Valtteri pour repartir de la troisième place sur la grille.

“Dimanche, il n’a pas essayé de piloter les Red Bull et Mercedes, réalisant que le principal concurrent de McLaren au Championnat du monde des constructeurs était Ferrari. La cinquième place de Lando a été une autre bonne performance.

« Même si Ferrari a fait une course assez solide, ils ont terminé derrière le jeune pilote McLaren. Il est important de se rappeler que Lando n’a que 21 ans, mais lors de sa troisième saison en F1, il fait un travail fantastique », a souligné le champion du monde de F1 1998 et 199.

Norris devait rencontrer son match lorsque Ricciardo est arrivé, l’Australien de dix ans de plus que son coéquipier est un vainqueur éprouvé du Grand Prix et considéré parmi les meilleurs par tous dans le paddock. Jusqu’à cette saison où il a eu du mal à être à la hauteur de l’affiche.

Hakkinen a averti : « La seule préoccupation chez McLaren est que son coéquipier Daniel Ricciardo traverse une année plus difficile. Daniel est un pilote fantastique et l’un des meilleurs dépasseurs du secteur, mais quelque chose l’empêche d’extraire le maximum de performances de lui-même et de la voiture.

“S’ils peuvent trouver une solution à ce problème, Ferrari a un gros combat à mener pour terminer troisième du championnat des équipes”, a prédit le Finlandais.

Le directeur du sport automobile de F1, Ross Brawn, également impressionné par Norris, a déclaré à propos de l’humilité de Ricciardo : « Nous ne devons pas oublier qu’il a effectué la moitié des essais que nous avons eu cette année, et nous essayions toujours d’apprendre le moteur lors des essais.

« Donc, ce que nous voyons de Daniel, c’est qu’il devient plus rapide chaque week-end. Son éthique de travail est excellente, son attitude est excellente et lui et l’équipe travaillent simplement plus étroitement ensemble.

«Je suis donc extrêmement confiant qu’il atteindra son rythme ultime ici sous peu. Je pense que s’adapter à une nouvelle voiture à l’ère du COVID, où vous avez réduit les tests, ne lui a certainement pas facilité la tâche.

« Il a un coéquipier qui, je pense, est aussi rapide que n’importe qui sur la grille. Il a donc une excellente barre contre laquelle courir », a ajouté Brawn en louant Norris.

Le patron de l’équipe McLaren, Andreas Seidl, a donné un aperçu de la forme stellaire de son jeune pilote cette saison : « Je pense qu’avec tout ce que nous avons vu de lui, cela montre qu’il a encore fait un grand pas en avant cette année.

« De plus, c’est tout simplement génial de voir qu’après un tour de qualification qui ne se passe peut-être pas comme prévu ou un départ de course qui ne se passe pas comme prévu… il reste calme, il sait que ses opportunités se présentent, il gère ses pneus quand il doit le faire et puis il utilise le potentiel qui est là, lorsque les opportunités se présentent dans la course.

“Et c’est vraiment génial de voir comment il a évolué au cours des deux dernières années et demie et mais marquer à chaque course signifie que l’équipe fait un excellent travail en termes de fiabilité, en termes d’arrêts aux stands, de stratégie de course, et je suis évidemment très heureux de ce que je vois là-bas », a ajouté Seidl.

Tant que Ricciardo – un pilote que beaucoup ont classé parmi les cinq ou six premiers de l’ère actuelle – est sa mesure et que Norris continue de la lui donner les week-ends de course, attendez-vous à ce que les parts du jeune homme continuent de monter en flèche.