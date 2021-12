Hakkinen : Nous ne voulons pas de collisions, la F1 est assez dangereuse

Mika Hakkinen était soulagé que ni Lewis Hamilton ni Max Verstappen ne soient indemnes après leur bataille de Djeddah dimanche, le double champion du monde de Formule 1 profitant de cette compétition depuis des lustres, mais met en garde contre les dangers au milieu de l’euphorie.

Hamilton et Verstappen ont tous deux eu la chance de ne pas sortir de la course plus d’une fois. Les deux redémarrages ont été particulièrement périlleux, tandis que leurs duels ultérieurs dans la nuit dépassaient parfois la limite – la Mercedes éperonnant le Red Bull, perdant des morceaux de son aile, un exemple typique.

Réfléchissant à un Grand Prix inaugural épique d’Arabie saoudite, Hakkinen a écrit dans sa dernière chronique Unibet : « Le Grand Prix de dimanche était passionnant et controversé à bien des égards. Mais cela a prouvé que Lewis Hamilton et Max Verstappen sont au milieu de l’une des batailles les plus difficiles pour le championnat du monde de l’histoire du sport.

Hakkinen, bien sûr, a pesé sur le plus gros sujet de discussion de la course : « L’incident du 37e tour lorsque Max et Lewis sont sortis de la piste au virage 1 a fait que Max a été pénalisé.

Avec Max étant invité à redonner la tête à Lewis, la solution était claire, dit Hakkinen

« Faire sortir un concurrent de la piste ne devrait jamais être récompensé, et cela nous rappelle bien sûr l’incident au Brésil lorsque Max et Lewis ont également fait une sortie de piste – sans aucune pénalité.

« Avec Max étant invité à redonner la tête à Lewis, la solution était claire. Lorsque vous devez laisser passer une voiture, il n’y a qu’une seule façon de le faire en toute sécurité. C’est-à-dire faire un mouvement net sur le côté, lâcher légèrement les gaz et laisser le différentiel de vitesse naturel permettre à votre concurrent de vous repasser.

« Ce qui s’est passé à Djeddah était dangereux. Les deux pilotes savaient que la ligne d’activation du DRS était devant eux, donc ni l’un ni l’autre ne voulait être le premier à la traverser car cela permettrait à l’autre pilote de les dépasser dans la prochaine ligne droite.

« Nous savons également maintenant que si Max avait reçu l’instruction de laisser passer Lewis, Lewis n’avait pas encore été informé et était momentanément confus. En conséquence, je pense que les équipes et la FIA devront examiner le processus, et peut-être la technologie utilisée pour envoyer des messages aux pilotes.

« En regardant ce qui s’est passé ensuite, je ne pense pas que Max était en train de « tester les freins » de Lewis, c’est-à-dire d’essayer de provoquer une collision qui aurait facilement pu mettre les deux voitures hors de la course.

Ce n’était pas une course positive et la FIA a eu raison d’appliquer une pénalité après la course

« Au lieu de cela, il essayait de forcer Lewis à le dépasser sur le point. Cependant, la façon dont il a ralenti et la position de sa voiture sur la piste étaient définitivement un problème. La FIA a révélé que la voiture de Max produisait une force de 2,4 G au freinage.

« Pour vous donner une idée de ce que c’est, une voiture de route hautes performances avec ABS (freinage antiblocage) produirait environ 1,2 G au freinage maximal. C’était presque le double, et nous pouvions voir Max ralentir de la 8e à la 3e vitesse au cours du processus.

« Quelle que soit la raison, ce n’était pas une course positive et la FIA a eu raison d’appliquer une pénalité après la course. Bien que l’on puisse discuter du montant de la pénalité – étant donné qu’elle n’a pas changé les résultats – le message est clair.

« Une conduite dangereuse entraînera une pénalité et si la FIA constate une répétition de ce type de conduite à Abu Dhabi, je pense que la pénalité sera sévère et immédiate.

« Je ne sais pas comment la voiture de Lewis a survécu au contact avec l’arrière de la Red Bull de Max, mais l’aileron avant de la Mercedes doit être vraiment solide ! Même avec une plaque d’extrémité endommagée, Lewis a réussi à réaliser les meilleurs tours et à remporter la victoire.

Malgré le contact et les morceaux de fibre de carbone qui se sont envolés de la voiture, Hamilton a continué à avoir la vitesse dans sa voiture pour attaquer la Red Bull pour finalement remporter la course et avec elle a égalé le championnat aux points avant la finale de ce week-end aux Émirats arabes unis.

Que Hamilton et Verstappen se rendent maintenant à Abu Dhabi à égalité de points est tout simplement génial

Si aucun des deux ne termine dans les points, Verstappen sera champion du monde de F1 2021 en raison d’avoir remporté neuf courses contre huit pour Hamilton, à part cela; celui qui franchit la ligne d’arrivée de Yas Marina avant les autres gagne.

La perspective que cette finale unique soit décidée dimanche, où après 21 manches, la paire est toujours à égalité de points, a captivé la F1, y compris Hakkinen : « Que ces gars-là se rendent maintenant à Abu Dhabi à égalité de points est tout simplement génial. Après 21 courses difficiles, avec beaucoup de hauts et de bas, nous avons maintenant une course pour décider du Championnat du Monde.

« C’est un beau moment pour la Formule 1 mais je veux voir le titre se décider sur la base de la pure course. Cela signifie que la combinaison pilote/voiture la plus rapide devrait gagner dimanche. Je ne veux pas que des pénalités soient utilisées pour déterminer qui remporte le championnat du monde – ce serait une honte pour la Formule 1 et les personnes les plus importantes du sport, les fans.

« Bien que nous utilisions des mots comme ‘bataille’ ou ‘combats’ pour décrire l’intensité de la compétition sportive entre Max et Lewis, entre Red Bull Racing et Mercedes, ce n’est pas une guerre. Nous ne voulons pas voir des voitures entrer en collision les unes avec les autres, augmentant le risque pour tout le monde. La Formule 1 est suffisamment dangereuse.

Max a fait le genre de manœuvre qui peut gagner une course ou même un championnat

« À Djeddah, nous avons vu des courses fantastiques, Lewis et Max poussant aussi fort qu’ils le pouvaient. Le drame causé par le premier incident de drapeau rouge, lorsque Mick Schumacher a subi un accident, était presque incroyable car il a immédiatement supprimé l’avantage stratégique dont Mercedes bénéficiait et a donné une réelle opportunité à Max puisqu’il a pu changer de pneus dans la voie des stands.

« Le premier redémarrage de Max, lorsqu’il a quitté la piste pour prendre la tête de Lewis, était un geste courageux mais finalement une perte de temps puisqu’il a dû rendre la place.

« Son deuxième redémarrage, lorsqu’il cherchait l’écart sur la gauche alors que Lewis se déplaçait à droite pour couvrir l’impressionnant Esteban Ocon, était tout simplement parfait. C’est le genre de manœuvre qui permet de gagner une course ou même un championnat.

« J’ai toujours pensé qu’il fallait courir positivement, pas négativement. Gagner le championnat du monde devrait être une question de vitesse, de précision, de technique de course et de prouver que vous pouvez battre l’autre pilote dans un combat direct – un combat sportif.

« C’est ce que je veux voir dimanche prochain, et je sais que c’est ce que la FIA, la Formule 1 et les fans veulent aussi », a déclaré Hakkinen, champion du monde de F1 en 1998 et 1999, remportant 20 victoires en 161 départs.

Le redémarrage du tour 15 qui nous a tous fait retenir notre souffle Découvrez le Top 10 des meilleurs onboards d’un #SaudiArabianGP très excitant 🇸🇦 REGARDER MAINTENANT >> https://t.co/DROVP8vDmt#F1 #FlyEmiratesFlyBetter @emirates pic.twitter.com/Ga7uI9qYns – Formule 1 (@F1) 7 décembre 2021