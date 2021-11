Hakkinen : Pas sûr que l’intimidation de Lewis fonctionnera

Mika Hakkinen a discuté du Grand Prix de Sao Paulo 2021 et affirme que Max Verstappen a tenté d’intimider Lewis Hamilton lors de leur incident au tour 48, ce dont le Finlandais n’est pas sûr qu’il fonctionnera.

Dans sa chronique Unibet régulière, Hakkinen a analysé les principaux points de discussion du week-end de Formule 1 au Brésil, fournissant sa contribution du point de vue d’un ancien pilote.

Parlant de l’incident de course entre les deux prétendants au titre qui s’est produit au 48e tour alors que Hamilton s’avançait vers Verstappen, Hakkinen pensait que le Néerlandais n’était jamais le pilote à céder facilement.

« Max est au sommet de sa carrière, menant le championnat du monde et déterminé à garder Lewis derrière », a déclaré Hakkinen.

« Ce qui s’est passé au virage 4 au tour 48 était un exemple de la force avec laquelle Max est prêt à pousser », a-t-il expliqué. « Garder le volant ouvert est un moyen facile d’intimider un rival, mais cela peut également entraîner une collision. Dans ce cas, vous ne savez jamais ce qui pourrait arriver.

«Je ne suis pas sûr que l’intimidation de Lewis fonctionnera. Il aime les défis. Cela lui donne une concentration supplémentaire ! prévint le Finlandais.

J’y ai été, j’ai fait ça

Faisant un voyage dans le passé, Hakkinen a parlé de sa propre expérience en tant que pilote de F1.

« J’étais coéquipier d’Ayrton Senna et rival de Michael Schumacher, deux pilotes qui utilisaient parfois des tactiques très agressives », se souvient-il.

« Il y a une photo célèbre de moi parlant à Michael après le Grand Prix de Belgique à Spa en 2000, lui expliquant pourquoi j’étais mécontent de certaines de ses tactiques. J’aime les courses difficiles, mais la course doit se dérouler sur la piste.

Le double champion du monde de F1 qui a remporté ses titres avec McLaren est d’accord avec la décision des commissaires sportifs concernant l’incident Hamilton/Verstappen.

« Personnellement, j’étais heureux de voir Race Control laisser Max et Lewis continuer », a-t-il admis. « Les deux voitures ont quitté la piste et elles ont rejoint dans le même ordre sans aucun dommage.

« Je suis sûr que cela a donné à Lewis une motivation accrue », a suggéré le Finlandais. « Quand Michael a essayé de me faire sortir de la piste à Spa, cela m’a rendu absolument déterminé à faire le dépassement – c’est celui dont tout le monde se souvient. »

Les règles sont les règles

Hakkinen a également évoqué la disqualification de Hamilton en qualification parce que « l’écart du DRS était supérieur de 0,2 mm à l’écart de 85 mm autorisé » sur sa voiture, affirmant que malgré le fait qu’il s’agissait d’une transgression mineure, cela devait entraîner une pénalité.

Il a déclaré : « C’est une petite erreur, et elle ne s’est produite que d’un côté de l’aile – c’était légal au milieu et de l’autre côté – et les Commissaires Sportifs de la FIA étaient sûrs que cela n’avait pas été fait délibérément par l’équipe.

« Je pense également que le gain de performance n’aurait été rien de significatif », a déclaré le joueur de 53 ans. « Cela aurait même pu être un problème parce que vous avez besoin que chaque élément de l’équilibre aérodynamique de la voiture soit parfait.

« Quoi qu’il en soit, les mesures étaient claires et la décision a été défavorable à Lewis et à l’équipe.

« C’est difficile à prendre pour n’importe qui, donc je peux comprendre pourquoi l’équipe était très attachée à la décision », a sympathisé Hakkinen.

Cependant, le vainqueur de 20 grands prix pense que la pénalité était une bénédiction déguisée pour Hamilton et Mercedes.

« Ce qui est si intéressant, cependant, c’est qu’en plaçant Lewis au fond de la grille pour la course de qualification Sprint, je pense que lui et l’équipe ont canalisé leur colère vers quelque chose de vraiment positif », a-t-il noté.

« Cela leur a donné plus de motivation, une réelle détermination à traiter le Sprint comme la première partie du Grand Prix, la course de dimanche complétant leur stratégie.

« En tant que pilote, vous savez que le meilleur moyen de réussir est de canaliser votre énergie vers la vitesse.

« Il ne sert à rien de devenir émotif et de conduire trop vite. C’est tellement mieux de dire ‘c’est vrai, je vais creuser encore plus profondément’ », a déclaré Hakkinen tout en canalisant le coureur en lui.

Le champion des saisons 1998 et 1999 est optimiste quant aux trois dernières courses de la saison et au frisson qui en découlera.

« Avec trois courses à disputer, je pense que nous verrons d’autres excellentes courses », a-t-il déclaré. « La bonne façon de gagner le championnat est de courir dur mais juste, avec de brillants dépassements et la victoire étant décidée par le drapeau à damier.

« C’est un si bon Championnat du Monde que je ne veux vraiment pas que les accidents, les pénalités et les réunions des Commissaires Sportifs déterminent le résultat final ! » conclut Hakkinen.