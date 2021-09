Hakkinen sur un attribut clé qui a conduit à la victoire de Lewis Hamilton

Mika Hakkinen dit que la patience était la qualité clé de la victoire de Lewis Hamilton au Grand Prix de Russie.

Les Mercedes pilote a remporté la 100e victoire de sa carrière en Formule 1 à Sotchi après avoir pris la tête de Lando Norris dans les dernières étapes de la course.

Il a passé la grande majorité de celui-ci à chasser le McLaren homme vers le bas et n’a pas pu prendre l’avance jusqu’à ce que la pluie commence à tomber et provoque le chaos, avec lui s’arrêtant à un meilleur moment et assurant la victoire.

Hakkinen dit que c’était un excellent entraînement du septuple champion du monde à divers égards, sa patience, en particulier, étant la clé.

« Lewis Hamilton a utilisé toute sa vitesse naturelle et son expérience pour remporter une incroyable 100e victoire en Grand Prix. C’est un énorme exploit pour le septuple champion du monde », a déclaré le Finlandais dans son Unibet colonne.

« Il a montré une autre qualité importante dans la course : la patience. C’est une qualité qui s’apprend avec le temps, surtout quand on a confiance en soi, en sa voiture et en l’équipe. Vous apprenez à vous concentrer simplement sur la conduite de votre meilleure stratégie, permettant à la course de venir à vous.

« Vous pouviez le voir à Sotchi. Malgré une qualification difficile et une chute de trois places au départ, la remontée de Lewis était régulière. Il a choisi chaque cible et s’est frayé un chemin calmement dans le combat avec Lando.

“Dans les conditions sèches, il a eu plus de mal à dépasser la McLaren de Lando, donc quand la pluie est arrivée, c’est devenu une opportunité claire pour Lewis.”

La victoire a redonné à Hamilton la tête du championnat, même si ce n’était pas aussi important qu’il l’aurait espéré, Max Verstappen se retrouvant finalement P2 après être parti du fond de la grille.

Néanmoins, Hakkinen pense toujours qu’il s’agit d’un résultat crucial pour le Britannique dans sa quête d’un huitième championnat du monde.

“C’est une victoire très importante par rapport au Championnat du monde”, a-t-il ajouté.

« C’est la première victoire de Lewis depuis sa victoire à domicile à Silverstone en juillet, et une qu’il devait marquer depuis que son rival au championnat, Max Verstappen, est parti du fond de la grille.

Hamilton pourrait bien être celui qui commencera bientôt par l’arrière, le directeur de Red Bull Christian Horner et le chef du programme de pilotes Helmut Marko s’attendant tous deux à ce qu’il prenne une nouvelle unité de puissance cette saison.

