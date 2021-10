Häkkinen : Valtteri a réalisé une course parfaite, son meilleur en F1

Le double champion du monde de Formule 1 Mika Häkkinen a salué la performance magistrale de Valtteri Bottas au Grand Prix de Turquie 2021, comme sa meilleure victoire dans l’élite.

Bottas a remporté dimanche une victoire écrasante à Istanbul Park, sa dixième en F1, après une conduite sans faute, remportant un confortable 14,5 secondes.

Au milieu de l’accent mis sur Hamilton contre Verstappen pour le titre de champion du monde 2021, il s’agissait d’une victoire importante pour Bottas qui n’a plus que six courses de plus pour Mercedes avant de passer à Alfa Romeo pour le prochain chapitre de sa carrière.

Aider son équipe Mercedes à augmenter son avance au classement des constructeurs de F1 tout en refusant le maximum de points au rival pour le titre de son coéquipier Lewis Hamilton, Max Verstappen ; l’ailier a livré un gros coup en Turquie.

Écrivant dans sa chronique Unibet, Häkkinen a déclaré: «Ce fut une performance vraiment brillante de Valtteri Bottas dimanche en Turquie. Une très belle victoire, sa 10e en F1, et un résultat important car il a marqué le maximum de points possible pour Mercedes et a gardé Max derrière.

« Avec son coéquipier Lewis terminant cinquième, il était essentiel que Valtteri empêche Max de marquer la victoire, donc sa domination de la course était formidable à voir.

« Valtteri a fait preuve d’une grande habileté dans la gestion des pneus intermédiaires qui ont été utilisés tout au long de la course en raison des conditions humides. Notamment au départ de la course puis à nouveau après son arrêt au stand.

« Il est si facile de détruire les niveaux d’adhérence sur un ensemble d’intermédiaires en poussant trop fort directement depuis les stands, ce qui est arrivé à Lewis et à Charles Leclerc plus tard dans la course. Valtteri s’est simplement concentré sur le fait de battre Max sur la ligne de départ, en protégeant ses pneus jusqu’à ce qu’ils soient prêts à être poussés, et a réalisé une course parfaite.

« Il ne fait aucun doute que c’était l’une de ses meilleures victoires en F1, donc je ne suis pas surpris de voir à quel point lui et Mercedes étaient heureux après la course. Un jour où Lewis Hamilton a dû prendre une pénalité de 10 places sur la grille à la suite d’un changement de moteur, Valtteri a fait tout ce que son équipe pouvait espérer », a ajouté Häkkinen.

Malgré la conduite de premier ordre, les gros titres appartenaient à son coéquipier Hamilton qui a commencé en 11e position, était jusqu’à la troisième place lorsque la fureur « au stand ou pas » a éclaté.

Mercedes a fait ce que le bon sens dictait, sacrifiant une troisième place très improbable (selon les ordinateurs) pour remporter la cinquième place. Le risque de poursuivre un no-stopper, malgré l’empressement de Hamilton à le faire, est un coup dur avant la fin que Pirelli avait averti les équipes d’éviter.

Häkkinen a expliqué : « Lewis a eu une course beaucoup plus difficile en raison du moment critique des arrêts aux stands. Le meilleur moment pour s’arrêter était à peu près au moment où Max s’est arrêté, et c’est précisément à ce moment-là que Valtteri est également venu pour un nouvel ensemble d’intermédiaires. Toute autre stratégie semblait être un risque, même si la voiture se sentait bien à ce moment-là.

« Bien que je puisse comprendre pourquoi Lewis a décidé de rester en dehors et d’essayer de continuer jusqu’à la fin de la course, il est certain que les performances des pneus auraient chuté.

« On l’a vu avec l’Alpine d’Esteban Ocon, qui n’a jamais fait d’arrêt au stand, mais aussi avec la Ferrari de Charles Leclerc qui est restée en tête et a mené la course pendant neuf tours. En fin de compte, les pneus de Charles n’offraient aucune adhérence, et c’est ce qui serait arrivé à Lewis.

« Il aurait également pu subir une défaillance de pneu, et ne pas finir n’est vraiment pas quelque chose qu’il peut risquer dans sa bataille avec Max pour le championnat du monde. À mon avis, terminer cinquième, un jour où Valtteri a gagné et Max a dû se contenter de la deuxième, était un bon résultat pour Lewis », a ajouté Häkkinen, 20 fois vainqueur du Grand Prix.

