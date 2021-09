Hakuho, le lutteur de sumo avec le plus de trophées, annoncera sa retraite

27/09/2021 à 04h34 CEST

Le yokozuna (grand champion) Hakuho, lutteur avec le plus grand nombre de tournois remportés dans l’histoire du ” sumo “,“le combat traditionnel japonais”, a décidé d’annoncer sa retraite en raison de la blessure au genou qui traîne, selon des sources proches du dossier à l’agence Kyodo.

L’athlète mongole de 36 ans Je réfléchis à cette décision depuis un certain temps face aux problèmes de récupération d’une blessure au genou droit qui, ces derniers temps, l’a empêché de participer à de nombreux tournois.

Après avoir raté tout ou partie des six tournois précédents en raison d’une blessure, Hakuho est réapparu au championnat d’été de Nagoya et il a remporté la coupe après avoir ajouté 15 victoires et aucune défaite, indiquant une reprise satisfaisante.

Mais Hakuho a décidé de prendre cette décision après avoir également raté le tournoi le plus récent, le tournoi d’automne à Tokyo, en raison d’une épidémie de COVID-19 dans son heia (stable) qui l’a empêché de participer.

Pour beaucoup le meilleur rikishi (combattant) de tous les temps, Hakuho détient plusieurs records, notamment en ayant remporté le plus grand nombre de tournois majeurs (45), après avoir dépassé la marque de Taiho (1940-2013) en 2015, qui régnait jusqu’alors avec 32 couronnes et qui est aussi pour beaucoup le meilleur de l’histoire.

Hakuho détient également le record du plus grand nombre de victoires au cours de sa carrière sportive. (1 187), plus grand nombre de victoires en première division (1 093), plus grand nombre de victoires au cours d’une année civile (86 des 90 combats au cours de deux saisons consécutives, 2009 et 2010) ou plus grand nombre de tournois consécutifs remportés (sept entre 2004 et 2005).

C’est aussi le yokozuna qui a occupé ce rang le plus longtemps; 14 ans et quatre mois aujourd’hui.

Né Monkhbatyn Davaajargal à Oulan Bator en 1985, a fait ses débuts en tant que rikishi sous le nom de Hakuho Sho en 2001 et a accédé à la division maximale (makunouchi) en 2004.

Il remporte son premier honbasho en 2006, au tournoi de printemps de Tokyo, et en 2007, à l’âge de 22 ans, il est nommé yokozuna (grand champion), ce qui le fait ensuite le quatrième combattant non japonais à atteindre cette catégorie.

En 2019 il obtient la nationalité japonaise, lui permettant de diriger une écurie pour former des combattants à l’avenir.