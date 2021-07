HAL est prêt à répondre à l’appel d’offres de la Royal Malaysian Air Force pour le LCA

Tejas est un chasseur Fly-by-wire (FBW) avancé qui a été conçu, développé et fabriqué par l’Agence de développement aéronautique (ADA) et HAL. (Image : HAL)

D’ici la fin septembre 2021, la société publique Hindustan Aeronautics Limited (HAL) devrait répondre à une demande de proposition (RfP) de la Royal Malaysian Air Force (RMAF). L’armée de l’air malaisienne a envoyé une demande mondiale d’avions de chasse légers à bas prix.

S’exprimant sous couvert d’anonymat, un haut responsable a confirmé à Financial Express Online : « La société répondra à la demande de propositions du RMAF pour l’avion de combat léger (LCA) ‘Tejas’. Et il doit être envoyé fin septembre.

Comme cela a été rapporté plus tôt cette année, en marge de la 13e édition d’Aero-India, R Madhavan, président de Hindustan Aeronautics Limited (HAL), a déclaré à Financial Express Online que « plusieurs pays d’Asie du Sud-Est et du Moyen-Orient ont manifesté de l’intérêt pour le avion de chasse indigène LCA `Tejas’ Mk 1A.

“À un prix vanille de seulement Rs 309 crore par avion, la version d’exportation des combattants va être différente de celles qui vont être intronisées dans l’Indian Air Force (IAF)”, a-t-il ajouté.

Alors que l’avion sera exporté au prix de Rs 309 crore (ce qui en fait le chasseur le moins cher au monde), il y aura des frais supplémentaires pour les services à fournir à l’étranger.

Le RMAF avait exprimé son intérêt pour l’ACV « Tejas » de HAL en 2019. Pour la première fois, « Tejas » a présenté sa puissance lors de l’exposition internationale maritime et aérospatiale de Langkawi (LIMA) en Malaisie.

Le pays d’Asie du Sud a sollicité des propositions de divers concurrents, notamment : l’avion d’attaque léger FA-50 développé par Korea Aerospace Industries (KAI) ; Variante d’avion de combat M-346FA Fighter Attack développée par Leonardo, d’Italie; l’avion d’entraînement au combat Yak-130 développé par United Aircraft Corporation of Russia ; et JF-17 de Chine.

L’Inde ‘Tejas’ a eu sa première exposition internationale lors du salon aéronautique international de Bahreïn en 2016.

En savoir plus sur le programme ACV

Grâce aux efforts du gouvernement, le programme Tejas a reçu un coup de fouet dans le renforcement de l’entraînement Atamanirbhar dans l’aérospatiale et l’aéronautique.

Selon un officier supérieur, “le taux de production pour cette exigence accrue de l’IAF est augmenté par HAL de 8 à 16 avions chaque année grâce à la création d’une nouvelle installation à la pointe de la technologie à Bengaluru”.

Tejas aurait le plus haut niveau d’indigénisation par rapport à tout programme de cette envergure avec une indigénisation progressive des technologies critiques, faisant ainsi de l’Inde une nation technologiquement autonome. Le programme vérifierait les technologies en développement localement.

« Le programme LCA-Tejas suit le modèle de l’intégrateur de systèmes et a créé un écosystème aérospatial national avec la participation de plus de 560 entreprises, des grandes aux PME, qui englobent toutes les facettes de la conception et de la fabrication d’avions. On estime qu’une fois le programme LCA MK1A lancé en Inde, des emplois primaires à hauteur de 5 000 devraient être générés dans tout le pays. Le programme favorisera l’industrie locale et favorisera le développement des compétences de la jeune main-d’œuvre indienne.

« Plus de 200 entreprises indiennes sont impliquées dans l’outillage, les GSE et les fournitures GHE pour le programme. Jusqu’à ce jour, on estime que le programme LCA a produit 50 000 emplois primaires et secondaires à travers le pays. Et, dans l’histoire de l’aérospatiale du pays, le programme LCA a permis un partenariat avec des acteurs privés indiens fabriquant le fuselage et les ailes des avions. Certaines des principales entreprises du secteur privé contribuant au programme d’ACV sont les technologies VEMv, L&T, DTL, Alpha Toccol, TAML, Data Patterns, Pendios, Compupower et bien d’autres », a déclaré le responsable cité ci-dessus.

Que regarde la Malaisie ?

Le pays envisage d’acheter 36 avions de combat légers (LCA) qui viendront s’ajouter à ses flottes existantes au sein de l’armée de l’air.

Selon les rapports, la Malaisie évalue les Tejas de l’Inde, les JF-17 chinois et les F/A 50 de la Corée du Sud.

Si et quand l’ACV sera exportée, l’ensemble du programme recevra un coup de pouce bien nécessaire et HAL obtiendra une reconnaissance internationale sur le marché mondial pour ses capacités de conception et le produit sera également validé.

Spécifications et vitesse de Tejas :

Il s’agit d’un chasseur Fly-by-wire (FBW) avancé qui a été conçu, développé et fabriqué par l’Agence de développement aéronautique (ADA) et HAL.

Il s’agit d’un chasseur de génération 4+ et est livré avec un cockpit en verre avec système de navigation inertielle assisté par satellite.

Il est capable de tirer des missiles au-delà de la portée visuelle (BVR), peut transporter des bombes air-sol, air-air, à guidage de précision et à distance et des munitions à guidage de précision. Il peut toucher des cibles terrestres ou maritimes.

L’avion peut être ravitaillé en vol, ce qui augmentera son rayon de combat.

L’avion Made in India a une hauteur de 4,40 mètres, une envergure de 8,20 mètres et une longueur de 13,20 mètres, et la vitesse maximale est supersonique à toutes les altitudes. Il a un plafond de service de 50 000 pieds et des limites ‘g’ +8/-3,5.

