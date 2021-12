HAL signe un contrat de Rs 2400 crore avec BEL

Le contrat de cinq ans couvrant de 2023 à 2028 est évalué à Rs 2 400 crore et implique la fourniture d’une ligne avionique critique

Dans un élan majeur à l’indigénisation, Hindustan Aeronautics Limited a signé jeudi un contrat avec Bharat Electronics Limited pour le développement et la fourniture de 20 types de systèmes pour le programme LCA Tejas Mk1A.

Le contrat de cinq ans allant de 2023 à 2028 est évalué à 2 400 crores de roupies et implique la fourniture d’unités avioniques remplaçables en ligne (LRU), d’ordinateurs de contrôle de vol et de LRU de vol de nuit, a déclaré HAL, dont le siège est à Bengaluru, dans un communiqué. « Il s’agit de la plus grosse commande jamais passée par HAL à une entreprise indienne pour stimuler la campagne » Atmanirbhar Bharat « », a-t-il déclaré.

« Le programme LCA Tejas est un excellent exemple de synergies entre les établissements de la Défense indienne tels que HAL, DRDO & BEL. La commande actuelle pour le développement et la fourniture de 20 types de LRU avioniques critiques pour Tejas Mk1A est un coup dur pour l’activité de Make in India », a déclaré HAL CMD R Madhavan.

« Nous sommes ravis de recevoir cette commande de HAL pour le prestigieux programme LCA Tejas et sommes impatients de poursuivre notre partenariat solide et notre succès commun avec HAL », a déclaré BEL CMD Anandi Ramalingam.

La commande de fourniture de ces systèmes pour la flotte de 83 chasseurs Tejas Mk1A sera exécutée par deux divisions de BELat Bengaluru et Panchkula (Haryana). Tous les articles sous contrat seront livrés par BEL à HAL dans un état prêt à embarquer, selon le communiqué.

Les livraisons sous la commande 83 Tejas Mk1A à l’IAF commenceront à partir de 2023-24. Le chasseur local devrait être équipé d’ordinateurs de contrôle de vol indigènes, des ordinateurs de données aérodynamiques qui seraient également fournis par BEL dans le cadre de ce contrat. Ces systèmes ont été conçus et développés par divers laboratoires du DRDO et de l’Agence de développement aéronautique de Bengaluru. Les documents contractuels ont été remis par le directeur général de la division LCA Tejas, HAL, EP Jayadeva au directeur général (EW&A) BEL, Manoj Jain.

