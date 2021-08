Halcyon : comment une nouvelle ère est née pour Ellie Goulding

Sorti en 2012, Halcyon – et son redémarrage ultérieur, Halcyon Days – a été le tournant pour Ellie Goulding. Lumières, son premier album en 2010, s’est avéré un solide succès critique et commercial, les éloges se concentrant sur sa voix distinctive et sa sensibilité aiguë à l’écriture de chansons. La percée de Goulding avait une énergie organique qui suggérait qu’elle pouvait développer son identité musicale de différentes manières.

Il y avait un fort noyau folk-pop dans beaucoup d’écritures de chansons d’Ellie Goulding, mélangé avec un intérêt pour l’électronique et un appétit graveleux, presque incontrôlé, pour explorer des thèmes émotionnels complexes et des paysages sonores passionnants. Que tout se soit si brillamment gélifié sur Halcyon en dit long sur son talent, jetant les bases de son élévation au niveau supérieur : la première division de la pop.

Écoutez Halcyon Days sur Apple Music et Spotify.

Tout peut arriver…

Halcyon avait été enregistré dans des pauses entre la pression promotionnelle incessante de Lights, en grande partie dans des studios près du village du Herefordshire où Goulding avait été élevé. Avec le producteur Jim Eliot, du groupe électro-pop Kish Mauve, 12 morceaux ont émergé des sessions de l’album (Eliot a travaillé sur sept, tandis que d’autres collaborateurs ont aidé avec le reste). Alors que le Royaume-Uni était en proie à la fièvre des Jeux olympiques en juillet 2012, une reprise de “Hanging On” d’Active Child a été publiée en tant que morceau promotionnel et mettait en vedette Tinie Tempah sur l’un des remixes.

Le premier single officiel de l’album, cependant, était la ballade électro “Anything could Happen”, qui a émergé le mois suivant et est devenu un succès immédiat, atteignant le n ° 5 au Royaume-Uni, le n ° 1 dans les charts des clubs américains et même brisant les États-Unis. Top 50. Avec des performances sur Late Night With Jimmy Fallon et des passages à la télévision sur Gossip Girl et Nikita, la chanson a créé une base solide pour la sortie de Halcyon en octobre. Lorsqu’il est finalement arrivé sur les tablettes, l’album s’est hissé dans les charts britanniques au n ° 2 et a fait de solides affaires aux États-Unis, avec un sommet dans le Top 10 depuis le décalage.

Le deuxième single de l’album, « Figure 8 », était un sundae sonore de dubstep et de danse qui se niche juste à l’extérieur du Top 30, et a été suivi de la puissante ballade « Explosions », qui a atteint le 13e rang. Mais c’est une collaboration de Calvin Harris, “I Need Your Love”, qui a vraiment mis le feu à Halcyon. Le dance smash était en fait le septième single de son album 18 Months et est devenu l’un des plus grands succès de club de l’année, se classant n ° 4 au Royaume-Uni et remportant une nomination aux Brit Awards.

L’aube des jours Halcyon

Goulding était solidement en tournée à Halcyon depuis fin 2012, lorsqu’elle avait présenté l’album en avant-première au iTunes Festival au Roundhouse de Londres, et la réaction de la foule avait été stupéfiante. Elle tirait de l’énergie de l’euphorie de son public et semblait concentrée sur la maintenir à travers son travail. Alors que les dates de la tournée se poursuivaient jusqu’à l’été 2013, elle est retournée en studio pour enregistrer “Burn”, un banger dance-pop qui est devenu son premier numéro 1 au Royaume-Uni.

Les gros calibres avaient également été amenés à créer 10 nouvelles chansons avec le chanteur, et les sessions comportaient des collaborations avec Ryan Tedder et Greg Kurstin. Les résultats ont été si forts qu’ils ont conduit à la réédition de Halcyon, le 23 août 2013, sous le nom de Halcyon Days. L’album élargi était une blitzkrieg turbo sur les charts pop qui a permis à Goulding de profiter d’énormes succès radio sans sacrifier aucune de sa crédibilité critique. Les chansons à succès ont continué à venir, avec “Combien de temps vais-je t’aimer?” atteignant le n ° 3 au Royaume-Uni et « Goodness Gracious » faisant partie du Top 20. À Noël 2013, Goulding était en finale de The X Factor, se produisant avec l’un des candidats et prenant sa place dans ce tableau d’honneur, qui comprend également Lady Gaga, George michael, et Beyoncé.

Chaque artiste arrive à ce carrefour, où différents chemins les mènent au succès commercial, aux critiques élogieuses ou à des endroits moins accueillants. Avec Halcyon, Goulding nous a laissé deviner de quel côté elle se tournerait. À la fin de la campagne pour cet album de plusieurs millions de ventes, il était clair qu’elle avait réussi l’extraordinaire : trouvé un itinéraire qui nous permettrait de profiter de cette authenticité émouvante tout en créant certains des plus grands succès commerciaux de notre temps.

