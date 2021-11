Halestorm annonce le flux de concerts «Happy Hale I Days»

Grammy-groupe de hard rock gagnant TEMPÊTE D’HALALE, qui détient actuellement la chanson rock n°1 du pays avec « Revenu d’entre les morts », a annoncé un concert en streaming d’une nuit seulement le 23 décembre. Les billets pour le « Joyeux Hale-i-days » Le flux de concerts, enregistré en septembre au Brown County Music Center à Nashville, Indiana, est disponible à partir de ce vendredi sur Mandolin.com.

Une spéciale BLABBERMOUTH.NET la prévente débutera le jeudi 4 novembre à 10h00 HAE et se terminera le jeudi 11 novembre à 10h00 HAE. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le code de prévente « BLABBER » pour obtenir 15 % de réduction.

Aujourd’hui TEMPÊTE HALES a également annoncé une deuxième série de rencontres virtuelles de leurs prochaines dates de tournée pour les fans qui souhaitent vivre une expérience en tête-à-tête avec le groupe avant de monter sur scène, également disponibles via Mandoline. Avant le concert diffusé le 23 décembre, les fans auront également la possibilité d’acheter des billets pour une soirée VIP une heure avant l’heure du spectacle. Pour tous les détails, visitez Mandolin.com.

Cette semaine, TEMPÊTE D’HALALE a remporté son sixième numéro 1 à la radio rock avec « Revenu d’entre les morts ». Aujourd’hui, le groupe a dévoilé une version acoustique et réinventée de la chanson.

« Revenu d’entre les morts » reste le premier et le seul aperçu à ce jour de TEMPÊTE D’HALALEle nouvel album de , prévu pour 2022. Pierre roulante l’a appelé « un hurleur mordant et cathartique sur le fait de surmonter les obstacles – même la mort », et Conséquence frontwoman louée Lzzy Hale‘s « powerhouse pipes » et guitariste principal Joe Hottinger‘s « solo de boursouflure. » Revolver l’a déclaré « un rageur rauque et hard-rock de rester fort face à l’adversité écrasante ».

TEMPÊTE D’HALALE commence sa dernière étape de 2021 en tournée demain soir avec un spectacle à Garden City, Idaho, et vendredi, le groupe se joint à ÉVANESCENCE pour lancer la tournée co-tête d’affiche des deux groupes à Portland, dans l’Oregon, jusqu’au 18 décembre à Worcester, dans le Massachusetts.

