Halestorm annonce plus de dates de tournée pour l’été/l’automne 2021 ; Prévente Blabbermouth.Net disponible

Grammy-puissance rock gagnante TEMPÊTE HALES a annoncé une liste de dates de tournée et une poignée de spectacles reprogrammés qui auront lieu cet automne. Le groupe est également en tournée dans les arènes en novembre et décembre en co-titre avec ÉVANESCENCE, en plus d’apparaître dans plusieurs festivals clés. Sensation folk rock mongole LE HU apparaît à plusieurs dates, ce qui est particulièrement excitant puisque TEMPÊTE HALES chanteur/guitariste Lzzy Hale invités sur LE HU‘s “Chanson des femmes”.

Nouveau TEMPÊTE HALES Dates des titres et du festival :

30 juillet – York, PA – Foire de l’État de York^



14 août – Council Bluffs, IA – Émeute de la rivière KIWR^



31 août – Syracuse, NY – NY State Fair^



01 septembre – Buffalo, NY – Art [email protected]



03 septembre – Kansas City, Missouri – Azura [email protected]



04 septembre – Camdenton, MO – Ozarks [email protected]



05 septembre – Pryor, OK – Rocklahoma^



08 septembre – Asheville, Caroline du Nord – Auditorium Thomas Wolfe~



09 septembre – Danville, VA – Blue Ridge Rock Festival^



11 septembre – Nashville, IN – Brown County Music Center*#



12 septembre – Mansfield, OH – Inkcarcération^



04 novembre – Boise, ID – Revolution Center%



17 novembre – Salt Lake City, UT – L’Union&



08 déc. – Joliet, IL – Théâtre de la place Rialto*+

* Date reportée



^ Fête/Foire



@ Avec LE HU + Marques de Cory



~ Avec LE HU



# Avec CROBOT



% Avec FILS RIVAUX + DOROTHIE



& Avec PELUCHE



+ Avec Lillith Tsar

Lors d’une apparition dans l’édition du 11 juin de SiriusXM‘s « Invasion virtuelle de Trunk Nation », Lzzy a parlé de l’avancement des sessions d’enregistrement pour TEMPÊTE HALESsuivi de 2018 “Vicieux” album. Elle a déclaré: “Ça se passe bien. Nous sommes en fait à la onzième heure. Tout commence à vraiment se figer et à se révéler. Nous sommes donc à la fin. Nous avons déjà un premier single choisi; ça vient de se passer. Donc, vous allez certainement entendre de la musique plus tôt que tard. En ce qui concerne la date de sortie du disque, je ne l’ai pas encore. “

Vigoureux a ensuite réfléchi au processus d’écriture de chansons pour le nouveau TEMPÊTE HALES LP, dont certains ont participé après la tournée, a été fermé en raison de précautions contre les coronavirus. Elle a dit : « Je pense que beaucoup d’entre nous [artists] se demandaient, au cours de l’année écoulée et du changement, pourquoi est-ce que je fais toujours cela ? Qui suis-je sans tournée ? Qui suis-je sans toutes les choses normales qui rendent ma vie normale ? Et nous avons pris, ou du moins je – je ne peux pas parler pour les gars – mais j’ai pris l’écriture quand il n’y avait pas de vrais horaires, parce que nous ne savions pas ce qui allait s’ouvrir, j’ai commencé à écrire pour avoir en quelque sorte que ce soit mon évasion, que ce soit ma scène. Donc ce que vous allez entendre sur cet album, c’est beaucoup de ça, beaucoup de moi qui me place à cet endroit, dans cette communion de personnes que je me sens le plus à l’aise, et juste entouré de tous ceux qui aiment la même musique que je fais.”

Lzzy a également parlé de travailler à nouveau avec le producteur Nick Raskulinecz, qui a d’abord barré TEMPÊTE HALESles efforts de 2017 « ReAniMate 3.0 : l’eP des couvertures » et a été précédemment décrit par Vigoureux en tant que « cinquième membre » du groupe.

“Il est tellement passionné et c’est juste un fan de musique”, a-t-elle déclaré. “Et je sais que cela semble surprenant – oh, oui, un producteur de musique qui n’est pas un fan de musique. Il y en a beaucoup; il y a beaucoup de ces types de producteurs qui ne sont pas fans de votre musique, encore moins c’est vraiment génial de travailler avec un producteur qui aime le même genre de musique et qui sait ce que nous pouvons faire.

“Nous avons écrit tellement de matériel pour cet album, et nous finissons par en jeter une grande partie, puis les réécrire et tout”, a-t-elle expliqué. “Ce que les gens ne comprennent pas, c’est qu’il faut être prêt à travailler si dur juste pour tout jeter et recommencer et s’assurer que c’est bien, parce que ça doit être bien. Parce que tu ne veux pas regarder en arrière et être, comme, ‘Oh, j’aurais dû dire quelque chose à ce sujet.'”

TEMPÊTE HALESla dernière version de est celle de l’année dernière « Halestorm réinventé », une collection des chansons originales retravaillées du groupe ainsi qu’une reprise de “Je vous aimerai toujours”, la ballade amoureuse rendue célèbre par Whitney Houston et Dolly Parton.

Lzzy et son frère Arejay a formé le groupe en 1998 alors qu’il était au collège. Guitariste Joe Hottinger rejoint le groupe en 2003, suivi du bassiste Josh Smith en 2004.

En décembre 2018, TEMPÊTE HALES a été nominé pour une “Meilleure performance rock” Grammy Award pour sa chanson “Inconfortable”. Six ans plus tôt, le groupe a remporté son premier Grammy dans la catégorie “Meilleure performance Hard Rock/Métal” pour “Les morsures d’amour (moi aussi)”. Selon le Grammy site Internet, Lzzy est devenue la première femme à gagner un Grammy dans la catégorie.