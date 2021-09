Halestorm interprète le nouveau single ‘Back From The Dead’ en direct pour la première fois (vidéo)

TEMPÊTE HALES a joué son nouveau single, “Revenu d’entre les morts”, en direct pour la première fois mardi dernier (31 août) au 2021 Grande foire de l’État de New York en tant que membre de Festival de musique Chevrolet à Syracuse. New York. Des séquences vidéo filmées par des fans de la performance peuvent être vues ci-dessous.

TEMPÊTE D’HALALE joue une série de dates phares et un set à Rocklahoma avant un co-titre avec ÉVANESCENCE commençant le 5 novembre à Portland, Oregon, jusqu’au 18 décembre à Worcester, Massachusetts.

“Revenu d’entre les morts” est tiré de TEMPÊTE D’HALALEle cinquième album complet à venir, prévu pour 2022. La vidéo de “Revenu d’entre les morts”, réalisé par Dustin Haney (Noé Cyrus, Luc Peignes) et produit par Photos de la Révolution, les traits frontwoman Lzzy Hale et le reste du groupe dans une morgue et un cimetière quelque part entre la vie et la mort.

“Cette chanson est personnelle et écrite du point de vue de la santé mentale”, Vigoureux dit dans un communiqué. “Je voulais me donner à moi-même et au monde une chanson de hard rock que nous pourrions crier à haute voix alors que les portes s’ouvraient à nouveau. J’étais au bord de ce monde, complètement perdu dans l’oubli, mais même si c’était le plus difficile des deux choix, je je ne me suis pas contenté de laisser les ténèbres et la dépression dans mon esprit creuser une tombe précoce. et que tu n’es pas seul.”

TEMPÊTE HALESla nouvelle musique de est à nouveau produite par Nick Raskulinecz, qui a d’abord dirigé l’effort du groupe en 2017 « ReAniMate 3.0 : les couvertures eP » et a été précédemment décrit par Vigoureux en tant que « cinquième membre » du groupe.

TEMPÊTE D’HALALEle dernier EP de ‘s était celui de l’année dernière « Halestorm réinventé », une collection des chansons originales retravaillées du groupe ainsi qu’une reprise de “Je vous aimerai toujours”, la ballade amoureuse rendue célèbre par Whitney Houston et Dolly Parton.

Lzzy et son frère Arejay a formé le groupe en 1998 alors qu’il était au collège. Hottinger rejoint le groupe en 2003, suivi du bassiste Josh Smith en 2004.

En décembre 2018, TEMPÊTE HALES a été nominé pour une “Meilleure performance rock” Grammy Award pour sa chanson “Inconfortable”. Six ans plus tôt, le groupe a remporté son premier Grammy dans la catégorie “Meilleure performance Hard Rock/Métal” pour “Les morsures d’amour (moi aussi)”.



