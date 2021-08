Halestorm « ne traîne avec personne » lors de la tournée actuelle : « L’objectif est d’aller jusqu’au bout sans être testé positif »

Ce soir (mardi 31 août), TEMPÊTE D’HALALE donne le coup d’envoi d’une série de dates phares et d’un Rocklahoma avant un co-titre avec ÉVANESCENCE commençant le 5 novembre à Portland, Oregon, jusqu’au 18 décembre à Worcester, Massachusetts.

Plus tôt aujourd’hui, TEMPÊTE D’HALALE guitariste Joe Hottinger partagé quelques photos de la route sur Instagram, et il a inclus le message suivant : « Notre premier jour de retour dans le bus et sur la route s’est passé à nous détendre à Cleveland. Belle ville !

“Ce sera une course unique. Nous ne traînons avec personne. Pas d’invités. Pas de bars. Pas de restaurants.

“L’objectif est d’arriver à la fin de la tournée sans être testé positif. Alors… il est temps de garder la bulle serrée.

“Nous avons marché jusqu’au bord de l’eau et sommes retournés au bus. Rester masqués autour de tout le monde. C’est une période étrange. Mais les concerts de rock doivent continuer! Alors venez nous voir.

“Restez masqués et en sécurité. Nous nous prendrons dans nos bras et passerons du temps ensemble en toute sécurité.”

TEMPÊTE D’HALALE devrait jouer les spectacles suivants dans les prochaines semaines :

31 août – Syracuse, NY – Parc des expositions de l’État de New York



01 septembre – Lewiston, NY – Art Park



03 septembre – Bonner Springs, KS – Amphithéâtre Azura



04 septembre – Camdenton, MO – Amphithéâtre Ozarks



05 septembre – Pryor, OK – Rocklahoma



08 septembre – Asheville, Caroline du Nord – Thomas Wolfe Auditorium, US Cellular Center



09 septembre – Danville, Virginie – Blue Ridge Rock Festival



11 septembre – Nashville, IN – Brown County Music Center



12 septembre – Mansfield, OH – Festival Inkcarceration

Plus tôt dans le mois, TEMPÊTE D’HALALE a sorti un nouveau single, “Revenu d’entre les morts”. Le morceau est tiré du cinquième album du groupe, prévu pour 2022. La vidéo de “Revenu d’entre les morts”, réalisé par Dustin Haney (Noé Cyrus, Luc Peignes) et produit par Photos de la Révolution, les traits frontwoman Lzzy Hale et le reste du groupe dans une morgue et un cimetière quelque part entre la vie et la mort.

TEMPÊTE D’HALALEla nouvelle musique de est à nouveau produite par Nick Raskulinecz, qui a d’abord dirigé l’effort du groupe en 2017 « ReAniMate 3.0 : l’eP des couvertures » et a été précédemment décrit par Vigoureux en tant que « cinquième membre » du groupe.

TEMPÊTE D’HALALEle dernier EP de ‘s était celui de l’année dernière « Halestorm réinventé », une collection des chansons originales retravaillées du groupe ainsi qu’une reprise de “Je vous aimerai toujours”, la ballade amoureuse rendue célèbre par Whitney Houston et Dolly Parton.

Lzzy et son frère Arejay a formé le groupe en 1998 alors qu’il était au collège. Hottinger rejoint le groupe en 2003, suivi du bassiste Josh Smith en 2004.

En décembre 2018, TEMPÊTE D’HALALE a été nominé pour une “Meilleure performance rock” Grammy Award pour sa chanson “Inconfortable”. Six ans plus tôt, le groupe a remporté son premier Grammy dans la catégorie “Meilleure performance Hard Rock/Métal” pour “Les morsures d’amour (moi aussi)”.