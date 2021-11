Halestorm vient de terminer l’enregistrement de la chanson finale de son prochain album

TEMPÊTE D’HALALE la chanteuse Lzzy Hale parlé à Los Angeles Daily News de l’avancement des sessions d’enregistrement pour le suivi du groupe à 2018 « Vicieux » album. Elle a déclaré : « Je ne pense pas être la même personne que j’étais quand j’ai commencé à écrire les chansons de cet album. Nous avons beaucoup écrit [pre-pandemic] et jeté beaucoup; nous avons beaucoup enregistré et jeté beaucoup. De nouvelles choses ont juste fait surface et l’album a commencé à se façonner pour devenir ce qu’il devait être. C’était vraiment salvateur d’avoir ce débouché et cette direction pendant cette période et nous y avons mis tout ce que nous avions pour que ce soit un brûleur de grange à cause de cela. »

Dans une interview séparée avec Portland Mercury, Lzzy a parlé de pouvoir travailler sur de la nouvelle musique l’a aidée à faire face à la pandémie et à traverser un an et demi sans pouvoir jouer de spectacles en direct.

« Nous avons commencé à écrire cet album avant que la pandémie ne frappe, puis j’ai l’impression d’avoir vécu environ trois vies différentes à travers cela », a-t-elle expliqué. « Et puis nous venons d’enregistrer notre dernière chanson pour l’album hier.

« À bien des égards, l’écriture m’a en quelque sorte sauvé. D’abord et avant tout, j’aime la musique live et les tournées et être dans le bus et tout ça. Et depuis que j’avais 13 ans quand nous avons commencé le groupe, nous n’avions jamais été aussi longtemps sans spectacle en direct. Parce que même quand j’avais 13 ans, nous avions deux spectacles de bowling par mois, ce que j’aurais totalement pris pendant la pandémie. Donc, à bien des égards, écrire de la musique n’était qu’un exutoire. C’est là que je pouvais mettre toutes mes peurs et mes doutes, essayer de renouer avec la personne que je suis en coulisses parce que je ne l’avais pas vue depuis un moment. C’est juste le pouvoir de la musique, mec. Tu te reconnectes avec pourquoi tu aimes vraiment la musique. Et ce que j’ai découvert il ne s’agit pas de tout le truc de « Je veux être une rock star », il ne s’agit pas de l’émission en direct, il ne s’agit même pas des fans et de la radio et quoi que ce soit. C’est mon truc. C’est une partie de moi. «

En août, TEMPÊTE D’HALALE a sorti un nouveau single intitulé « Revenu d’entre les morts ». La vidéo du morceau, réalisée par Dustin Haney (Noé Cyrus, Luc Peignes) et produit par Photos de la Révolution, caractéristiques Lzzy et le reste du groupe dans une morgue et un cimetière quelque part entre la vie et la mort.

TEMPÊTE D’HALALEla nouvelle musique de est à nouveau produite par Nick Raskulinecz, qui a d’abord dirigé l’effort du groupe en 2017 « ReAniMate 3.0 : l’eP des couvertures » et a été précédemment décrit par Vigoureux en tant que « cinquième membre » du groupe.

Il y a deux mois, TEMPÊTE D’HALALE le batteur Arejay Hale Raconté Lou Brutus de Disque dur Radio sur l’approche musicale du groupe sur le prochain album. « À ce stade, nous sommes juste, eh bien, nous pourrions soit essayer de créer autant d’espace ouvert et respirant, donc lorsque nous jouons ces chansons dans des arènes, elles peuvent sonner vraiment gros, ou nous pouvons essayer de faire presque le contraire, mais avec goût. Par exemple, essayons de faire ressortir plus de personnalité, essayons d’être encore plus nous-mêmes dans le sens d’apporter plus d’énergie aux chansons. être un peu plus rapide, nous allons jeter plus de notes ici et là, nous allons nous exciter et faire quelque chose de fou.

« J’ai l’impression qu’avec chaque disque que nous faisons, nous avons beaucoup plus d’expérience et nous nous rapprochons de plus en plus de notre énergie live, qui a toujours été notre MO quand il s’agit d’aller en studio », a-t-il poursuivi. « C’est donc là que nous en sommes à nouveau. Nous nous sommes dit: » Essayons de l’amplifier encore plus. » Et ne pas jouer de concert pendant un an et demi a définitivement fait ressortir beaucoup plus d’agressivité, je pense, en nous.

« Nous avons dit: » Travailler sur ce disque tout au long de la pandémie, ce sera soit le meilleur disque que nous ayons mis, soit le disque le plus fou que nous ayons sorti, et tout le monde l’aimera ou le détestera « , » Arejay ajoutée. « J’espère qu’ils l’adoreront. Je l’aime. Cela m’excite. J’ai l’impression qu’avec ces nouvelles chansons, il y a une énergie et une excitation qui manquaient aux deux derniers disques. »

Lzzy et son frère Arejay a formé le groupe en 1998 alors qu’il était au collège. Guitariste Joe Hottinger rejoint le groupe en 2003, suivi du bassiste Josh Smith en 2004.

En décembre 2018, TEMPÊTE D’HALALE a été nominé pour une « Meilleure performance rock » Grammy Award pour sa chanson « Inconfortable ». Six ans plus tôt, le groupe a remporté son premier Grammy dans la catégorie « Meilleure performance Hard Rock/Métal » pour « Les morsures d’amour (moi aussi) ».