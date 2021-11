Half-Life 3 ne serait pas en développement chez Valve Software.

Selon Tyler McVicker, créateur de contenu de Valve News Network, une sorte de titre de stratégie en temps réel défini dans l’univers Half-Life pour Steam Deck pourrait être en préparation. En ce qui concerne une suite à part entière de Half-Life 2, cependant, les choses ne se présentent pas bien.

« Non. À l’heure actuelle, il n’y a pas d’équipe de développement majeure qui travaille sur quoi que ce soit en dehors des quelques logiciels spécialement conçus pour le matériel en ce moment », a déclaré McVicker sur YouTube. « Valve essaie de sortir le Steam Deck et, comme beaucoup de gens l’ont observé, le Steam Deck a eu beaucoup plus de succès que prévu à l’origine, donc Valve y consacre beaucoup. »

Cette information concorderait avec le fait que Valve a récemment dû retarder le Steam Deck en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement et de son incapacité à répondre à la demande à temps pour sa date de sortie initiale en décembre.

« Half-Life 3, Half-Life 2: Episode 3, aucun type de FPS de souris et de clavier traditionnel n’a lieu chez Valve », poursuit McVicker. « Si c’est le cas, il s’agit d’un très petit groupe de personnes et ces personnes ne seront pas considérées comme créatrices de valeur par les supérieurs.

Vous pouvez consulter la vidéo complète de McVicker sur l’état de Half-Life ci-dessous.

Pas exactement ce que la plupart d’entre nous veulent entendre, bien qu’à ce stade, tout ce qui n’est pas un joueur Counter-Strike: Global Offensive ou DOTA 2 soit habitué à ce genre de rapport sur Valve. Au moins, Steam semble bien fonctionner.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.