Half-Life: Alyx pour PSVR2 est un initié des revendications « secret ouvert »

Une fatalité ? (photo : soupape)

Suite à la révélation du casque PSVR2, un initié affirme que le jeu PC Half-Life: Alyx y sera porté.

La gamme de jeux PlayStation VR2 est incroyablement petite pour le moment, le seul à être officiellement annoncé étant un spin-off d’Horizon Forbidden West intitulé Call Of The Mountain.

Cependant, un deuxième jeu a peut-être été révélé pour le casque VR et, selon le co-fondateur et co-animateur de XboxEra Nick ‘Shpeshal’ Baker, il s’agit d’un portage de Half-Life: Alyx.

Sur Twitter, Baker affirme avoir entendu dire que Sony et Valve ont déjà conclu un accord pour amener le jeu sur PlayStation VR2, bien qu’il ne sache pas exactement quand il sortira.

D’après ce qu’on m’a dit, ils l’ont fait. Je ne sais pas quand cela se produit cependant. Je pensais que c’était un de ces secrets de polichinelle ? https://t.co/RPrdPArDLc – Nick (@Shpeshal_Nick) 6 janvier 2022

Il le décrit également comme un « secret de polichinelle » et, à en juger par certaines des réponses, plusieurs autres pensent que Half-Life: Alyx arrive sur PlayStation VR2 est une évidence.

Baker a partagé pas mal d’informations privilégiées au cours des derniers mois. Certaines de ses affirmations récentes incluent plusieurs skins Bethesda à venir sur Fortnite et l’existence d’un remasterisateur Chrono Cross, bien qu’ils n’aient pas encore été officiellement corroborés.

Half-Life: Alyx arriverait sur PlayStation VR2 aurait beaucoup de sens. La série n’est pas étrangère à la PlayStation, avec les premier et deuxième jeux sortis respectivement sur PlayStation 2 et PlayStation 3.

De plus, cela rendrait le jeu plus facilement disponible car il est actuellement exclusif au PC via Steam, ce qui signifie qu’il est incompatible avec le premier casque PlayStation VR.

Plus : Jeux



À tout le moins, Valve semble intéressé à poursuivre la franchise Half-Life après le succès critique et commercial de Half-Life: Alyx. Cependant, il n’y a toujours aucun signe d’un Half-Life 3 ou de tout autre nouveau jeu.

Valve fait également son entrée sur le marché des consoles cette année avec le Steam Deck, qui est essentiellement un PC portable. Il s’est déjà avéré populaire étant donné la rapidité avec laquelle les précommandes se sont épuisées, mais des problèmes de chaîne d’approvisionnement ont retardé sa sortie.

Half-Life : Alyx est disponible sur PC.

Envoyez un e-mail à gamecentral@metro.co.uk, laissez un commentaire ci-dessous et suivez-nous sur Twitter.



PLUS : Valve crée de nouveaux jeux solo, déclare Gabe Newell



PLUS : Valve : Steam Deck et Switch ciblant différents publics – les jeux atteignent systématiquement 30 images par seconde



PLUS : Black Mesa 1.0 review – l’expérience Half-Life définitive

Suivez Metro Gaming sur Twitter et envoyez-nous un e-mail à gamecentral@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page Jeux.





window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();