Haliburton sur Sacramento Kings : « Ils nous sous-évaluent »

Rois de Sacramento Vient à la saison régulière 2021/22 du NBA (qui a juste un peu plus d’une journée pour lancer les Brooklyn Nets vs Milwaukee Bucks de mardi à mercredi matin) avec un objectif clair. La franchise californienne veut battre le record de l’an dernier (31-41), et se qualifier pour les playoffs.

Les Kings sont actuellement l’équipe la plus ancienne en séries éliminatoires. Il n’a plus joué de playoffs pour le ring depuis 2006 (où il avait perdu au premier tour contre les Spurs de San Antonio, il y a plus de 15 ans). Cependant, au sein de l’équipe, ils sont convaincus que ce sera une grande année pour eux.

L’un des derniers à en parler a été Tyrese haliburton, le candidat de la saison dernière pour remporter le prix de la recrue de l’année. Le joueur de Sacramento, dans une déclaration à Bleacher Report, explique qu’il a eu beaucoup de malchance l’année dernière dans la lutte pour entrer dans le « Play-In ».

« À la fin de la saison, nous étions sur le point de le faire, mais les blessures nous ont beaucoup touchés », a déclaré Haliburton. « Je pense qu’en tant qu’équipe, nous sommes bien placés. Ce qui se passe, c’est que le fan moyen se concentre sur les trois favoris de tous les temps. Ils nous sous-estiment. Nous avons un objectif : sortir et gagner chaque match. Nous avons beaucoup de joueurs avec cette mentalité ».

Blindé à Sacramento

Ces mots de Tyrese Haliburton interviennent quelques jours seulement après que les Sacramento Kings ont annoncé qu’ils appliqueraient leur option d’équipe à leur joueur pour la saison 2022/23.

Option d’exercice des rois sur Tyrese Haliburton – »https://t.co/uOB6mhCjJu pic.twitter.com/1SkqmMgCbi – Sacramento Kings (@SacramentoKings) 15 octobre 2021